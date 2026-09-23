Мобильный оператор «Киевстар» с 29 сентября 2026 года закрывает специальное предложение «Бизнес-старт», по которому новые корпоративные клиенты получали скидку 35% на первые шесть месяцев обслуживания.

Тарифы «Киевстар» этой осенью переписывают уже не впервые, и на этот раз изменения касаются бизнес-клиентов. С 29 сентября 2026 года оператор закрывает предложение «Бизнес-старт» — скидку 35% для новых корпоративных абонентов на первые шесть месяцев обслуживания.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте. В «Киевстар» пояснили, что запросы рынка постоянно меняются, поэтому условия обслуживания клиентов вместе с услугами адаптируют к новым реалиям. Оператор проанализировал потребности корпоративных абонентов и разработал другой механизм поддержки.

Сколько платили по «Бизнес-старт»

Предложение «Бизнес-старт» предусматривало скидку 35% для юридических лиц и ФЛП, которые впервые подключали бизнес-тарифы «Киевстар». В сентябре 2026 года абоненты по акции платили:

тариф «На зв'язку» — 260 грн/мес. вместо 400 грн;

тариф «На зв'язку Безлім» — 390 грн/мес. вместо 600 грн;

тариф «На зв'язку Безлім+» — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

Скидка начинала действовать с первого месяца обслуживания и длилась полгода.

Кого коснется отмена

Подключить «Бизнес-старт» больше нельзя будет с 29 сентября. В то же время клиенты, которые уже активировали скидку, смогут пользоваться ею до завершения срока действия акционного предложения — до конца своих шести льготных месяцев.

Что придет на смену

Вместо «Бизнес-старт» «Киевстар» запускает программу «Купуй більше». По новым условиям корпоративным клиентам обещают скидку на ежемесячную абонентскую плату за каждый подключенный номер.

Что делать абонентам

Тем, кто уже пользуется «Бизнес-старт», дополнительно ничего оформлять не нужно — скидка продолжит действовать автоматически до конца акционного периода. Новые бизнес-клиенты смогут оформить программу «Купуй більше» через официальный сайт оператора или в магазинах «Киевстар».

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