ERC Ukraine открыла регистрацию на чрезвычайную денежную помощь до 43 000 грн для уязвимых домохозяйств в прифронтовых областях.

Денежная помощь в прифронтовых областях этой осенью пополнилась еще одной программой — Эстонский совет по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) открыл регистрацию на чрезвычайную выплату для поддержания семейного дохода. Оформить выплату до 43 000 гривен смогут жители прифронтовых областей, соответствующие условиям программы, — в частности пенсионеры и люди с инвалидностью, пострадавшие от войны.

Как сообщает Новини.LIVE, программа предусматривает поддержку запуска или возобновления мелкого бизнеса — выращивания продукции или предоставления услуг населению. Средства рассчитаны на социально уязвимые домохозяйства, поэтому получить их на руки «просто всем» не получится: нужно соответствовать четким критериям.

Где доступна помощь от ERC Ukraine

Регистрация открыта только для жителей территорий, расположенных на расстоянии 25 километров и дальше от линии фронта. Речь идет о Запорожском районе Запорожской области, Изюмском, Купянском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области, Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также Великоалександровской громаде Бериславского района Херсонской области.

Кто может принять участие в программе

Принять участие могут исключительно социально-экономически уязвимые внутренне перемещенные домохозяйства и местные жители с низкими доходами, пострадавшие в результате войны. Кроме того, семья должна подпадать как минимум под одну из категорий уязвимости.

Среди них — семьи, состоящие только из пожилых людей от 60 лет; домохозяйства, где проживают люди с инвалидностью 1 или 2 группы либо с тяжелыми заболеваниями; семьи, в которых хотя бы один член в возрасте 50–59 лет не имеет работы. Также в программе могут участвовать домохозяйства с безработными в возрасте 18–49 лет, семьи ветеранов войны, завершивших службу, и домохозяйства с лицами до 24 лет.

Отдельно условия распространяются на семьи с тремя и более детьми до 18 лет, семьи с беременными женщинами и детьми до двух лет, а также семьи с детьми до 18 лет, которые возглавляет только один взрослый.

Сколько выплатят по каждому направлению

Сумма помощи зависит от вида деятельности. На разведение коров и тепличное хозяйство предусмотрено по 43 000 гривен — это максимальный размер выплаты. На разведение свиней выделяют 32 000 грн, на птицеводство — 31 000 грн, а на пчеловодство — 30 000 грн.

«Средства можно использовать для приобретения различных комбинаций товаров и услуг, включая расходы на их доставку и монтаж», — пояснили организаторы.

Какие документы нужны и как подать заявку

Все факторы уязвимости должны быть подтверждены документами. Понадобится справка ВПЛ (о перемещении более шести месяцев назад), медицинская справка о ранении или психологических травмах в результате войны, подтверждение потери члена семьи из-за боевых действий или справка об инвалидности в результате войны.

Также могут попросить акт о поврежденном или разрушенном имуществе либо подтверждение проживания в населенном пункте из «Перечня территорий, на которых ведутся или велись боевые действия». Для предварительной регистрации нужно заполнить специальную онлайн-форму на сайте организации.

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