В проекте госбюджета на 2028 год заложен пересмотр тарифа на газ для населения: по расчетам Минфина, цена может вырасти примерно на 30% — с 7,96 грн до более 10 грн за кубометр.

Подорожание газа в Украине могут заложить уже в бюджет на 2028 год — Министерство финансов подготовило расчеты, по которым тариф на природный газ для населения может вырасти примерно на 30%. Это станет самым большим пересмотром цены газа за последние годы, сообщает «Первый деловой».

Сейчас украинцы платят около 7,96 грн за кубометр газа. После возможного пересмотра тариф может превысить 10 грн за кубометр. Для домохозяйств со средним потреблением это будет означать ощутимый рост расходов именно в отопительный сезон, когда газ используют наиболее активно.

Повышение связывают с постепенным сворачиванием механизма специальных обязательств (ПСО), который сейчас удерживает стоимость газа для бытовых потребителей на фиксированном уровне. В правительстве объясняют, что рост себестоимости добычи, логистики и импорта делает действующую модель финансово невыгодной и для государства, и для энергетических компаний.

Заложенное в проекте бюджета повышение — это сценарный прогноз, а не окончательное решение. Реальная динамика тарифов будет зависеть от ситуации на европейском рынке газа, объемов внутренней добычи и договоренностей с международными партнерами.

В Минфине обещают: перед принятием любых изменений проведут дополнительный анализ влияния на домохозяйства, а также обновят механизмы поддержки для социально уязвимых категорий потребителей.

Что это значит для потребителей

Пока тариф 7,96 грн за кубометр остается действующим, и в ближайшие месяцы подорожание не предусматривается. Однако в проекте бюджета на 2028 год уже прописан сценарий, при котором газ для населения может подорожать на 30% и преодолеть отметку 10 грн за кубометр. Поэтому стоит следить за принятием госбюджета и заявлениями правительства — именно там определят, когда и на сколько реально пересмотрят тарифы.

Ранее Politeka сообщала, газ в октябре не подорожает: тариф 7,96 грн останется, а платежки унифицируют.