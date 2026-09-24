Коммунальные платежки в Украине остаются одними из самых низких в Европе в абсолютных цифрах, но относительно доходов семей нагрузка ЖКУ — одна из самых высоких. Сравниваем, сколько стоит коммуналка в Украине и мире зимой.

Коммунальные тарифы в Украине накануне отопительного сезона снова оказались в центре внимания — на этот раз из-за сравнения зимних платежек украинцев с расходами жителей других стран. Журналисты «Канал Дім» подготовили видеоразбор, в котором сопоставили, сколько стоит коммуналка в Украине и за рубежом.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), регулирует тарифы на воду, тепло и распределение электроэнергии. Цену газа для населения формирует рынок, а тариф на свет для бытовых потребителей зафиксирован на уровне 4,32 гривны за киловатт-час — он не менялся с июня 2024 года.

Сколько стоит зимняя платежка в Украине

В среднем украинская семья в двухкомнатной квартире зимой платит за коммунальные услуги несколько тысяч гривен в месяц. Львиную долю суммы формирует отопление — именно оно делает зимнюю платежку самой тяжелой в году.

Годовой тариф «Фикс» на газ для бытовых потребителей составляет 7,96 гривны за кубометр. Вместе со светом, водой и отоплением эти составляющие и формируют общую сумму, которую семья видит в платежке каждый месяц.

Как Украина выглядит на фоне мира

В абсолютных цифрах коммунальные тарифы в Украине остаются одними из самых низких в Европе. В то же время из-за более низкого уровня доходов доля коммунальных расходов в бюджете украинской семьи — среди самых высоких на континенте.

Корректно сравнивать коммуналку можно лишь с учетом доходов, структуры потребления и климата. Украина имеет более холодный климат, чем большинство стран Западной Европы, поэтому потребность в отоплении здесь объективно выше, чем в более теплых регионах.

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