С 28 сентября Binance прекращает пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH и закрывает спотовую пару USDT/UAH. Остатки гривны на балансах биржа автоматически конвертирует в USDT по курсу 46,5 грн за токен.

Денежная помощь в Харьковской области — не единственная финансовая тема, за которой следят украинцы. Внимания заслуживает и решение Binance: с 28 сентября биржа прекращает пополнение и вывод гривны через Fiat Trade UAH и закрывает спотовую пару USDT/UAH. Об этом сообщает издание Delo.ua.

На первый взгляд кажется, что крупнейшая криптобиржа мира полностью отказывается от украинской валюты. На самом деле изменения не такие масштабные. Покупать и продавать криптовалюту за гривны через P2P-рынок Binance украинцы смогут и дальше, и именно этот способ для большинства пользователей уже давно основной.

Ключевая деталь касается тех, кто держит гривну на балансе биржи. Все остатки UAH Binance автоматически конвертирует в USDT по курсу 46,5 грн за токен. То есть деньги не сгорят и не будут заблокированы — их просто переведут в стейблкоин по фиксированному курсу.

Что именно закрывает биржа. Fiat Trade — это инструмент, который позволял завести на Binance именно гривну: пользователь переводил средства мерчанту, после чего UAH появлялись на балансе, и за них можно было купить USDT или другую криптовалюту. Теперь такого канала не будет. Также исчезнет торговая пара USDT/UAH — напрямую торговать стейблкоином против гривны на споте станет невозможно.

Почему Fiat Trade был не слишком привлекательным. За работу мерчантов взималась комиссия. Вывод через Fiat Trade стоил 6,5% для операций от 2 до 20 тысяч гривен, для больших сумм — 5%. Пополнение обходилось дешевле: комиссия была либо фиксированной, либо около 2,5% в зависимости от суммы. Масштаб расходов хорошо виден на примере: 5% от 20 тысяч гривен — это 1000 грн только за саму операцию вывода.

Через P2P-рынок пользователь выбирает предложение конкретного продавца, переводит ему гривны с банковской карты и получает USDT на свой баланс. При продаже схема работает наоборот: передаешь USDT — получаешь гривны на карту, например monobank. То есть вместо цепочки «гривна, баланс Binance, USDT» остается более короткий путь «гривна, USDT».

Криптоэкспертка Мира Киевская считает, что для большинства пользователей изменения будут незначительными. Кроме P2P, Binance оставляет доступным пополнение через валютную карту. А тех, кто заводит на биржу уже криптовалюту, закрытие гривневого канала вообще не затрагивает.

Гривневые пары исчезали с платформы и раньше. В феврале 2025 года Binance убрала ETH/UAH и BNB/UAH, а в январе 2026 года — BTC/UAH. Среди типичных причин закрытия торговых пар компания называет недостаточную ликвидность и низкий торговый объем. 23 сентября объем торгов пары USDT/UAH составил примерно 47 тысяч USDT — для биржи, где ежедневный оборот достигает миллиардов долларов, это незначительный сегмент.

Что делать, если на балансе есть гривна

Ничего делать не нужно: с 28 сентября Binance автоматически конвертирует остатки UAH в USDT по курсу 46,5 грн. Если же вы не хотите, чтобы деньги конвертировались, стоит вывести гривну или обменять ее до этой даты через доступные сейчас инструменты.

Как и дальше покупать криптовалюту за гривны

Самый простой путь — Binance P2P. Выберите предложение продавца, переведите гривны с карты и получите USDT на баланс. Биржа выступает гарантом сделки: криптовалюта блокируется на специальном счете до подтверждения оплаты. Для тех, кто и раньше покупал USDT через P2P, ничего не изменится.

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