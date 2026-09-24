Денежная помощь в Киевской области: семьи внутренне перемещённых лиц с детьми могут получить целевую выплату на аренду жилья от благотворительного фонда. Кто имеет право и как зарегистрироваться — далее в материале.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области расширяется на семьи с детьми — благотворительный фонд «СОС Детские городки» открыл регистрацию на целевую выплату на аренду жилья для семей, имеющих статус внутренне перемещённых лиц.

Проект реализует БФ «СОС Детские городки» при поддержке международной организации SOS-Kinderdörfer weltweit, сообщает ресурс «де Допомога». Денежная помощь в Киевской области предоставляется единоразово и направлена исключительно на оплату аренды жилья.

Кто может получить выплату

Право на денежную помощь имеют три категории семей со статусом ВПЛ. Первая — детские дома семейного типа и приёмные семьи, где родители-воспитатели или приёмные родители являются переселенцами. Вторая — многодетные семьи, воспитывающие трёх и более детей. Третья — опекуны и попечители, которые имеют статус ВПЛ и заботятся о детях до 18 лет.

Приоритет отдаётся семьям, получившим статус внутренне перемещённых лиц после 24 февраля 2022 года.

Сколько выплачивают и на что

Фиксированной суммы нет: размер выплаты зависит от места проживания семьи и рассчитывается по стоимости аренды жилой недвижимости в конкретном населённом пункте. Фонд подчёркивает, что эти средства не предназначены для оплаты коммунальных услуг или других платежей, связанных с содержанием жилья.

Помощь в рамках проекта предоставляется один раз. Если семья уже получала такую выплату, повторная подача заявки не предусмотрена. После получения денег заявитель обязан предоставить отчёт об их использовании.

Где действует программа

Программа охватывает Киев, Киевскую область и ещё 13 областей: Полтавскую, Николаевскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Черновицкую, Черниговскую, Закарпатскую, Одесскую, Волынскую, Днепропетровскую, Сумскую, Херсонскую и Запорожскую.

Как зарегистрироваться на помощь

Для участия нужно заполнить онлайн-форму по ссылке на платформе Microsoft Forms. После заполнения анкеты с семьёй свяжутся специалисты фонда, которые сориентируют по дальнейшим шагам и срокам ожидания выплаты.

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