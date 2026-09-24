Верховна Рада 15 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №15335, який дозволить поєднувати житлові ваучери з кредитними коштами. Документ ще готується до другого читання, тож новий механізм наразі не діє.

Безкоштовне житло для ВПО отримає ще один механізм: Верховна Рада 15 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №15335, який дозволить поєднувати житлові ваучери з кредитними коштами. Про це повідомляє медіаплатформа «Вгору».

Законопроєкт стосується державної програми житлових ваучерів для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які залишили житло на тимчасово окупованих територіях. Ідеться зокрема про учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Головна зміна — можливість використати житловий ваучер як перший внесок за іпотекою, зокрема за програмою «єОселя», або поєднати його з кредитними коштами для фінансування будівництва житла. Досі законодавчі перепони не дозволяли людям докласти власні гроші чи взяти кредит, щоб придбати більшу квартиру або інший будинок.

Документ має усунути законодавчі неузгодженості, які ускладнювали використання придбаного за ваучер житла як предмета банківської іпотеки. «Ми розуміємо, що не завжди ваучер відповідає запиту на придбання житла. Люди хочуть докласти або отримати в кредит кошти, щоб взяти більшу квартиру або інший будинок, але були законодавчі перепони, які не дозволяли цього робити», — пояснив один з авторів проєкту, народний депутат Сергій Козир.

Коли новий механізм запрацює

Наразі законопроєкт №15335 готується до другого читання, тобто новий механізм ще не діє. Щоб він запрацював, парламент має ухвалити документ у цілому, після чого його підпише президент.

Хто зможе скористатися ваучером

Програма житлових ваучерів розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Серед тих, на кого вона поширюється, — учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни. Після ухвалення закону вони зможуть поєднати ваучер із кредитом — використати його як перший внесок за іпотекою «єОселя» або на будівництво житла.

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