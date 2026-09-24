Через аварійні ремонтні роботи на водопроводі в Запоріжжі з 22:00 23 вересня тимчасово припинять водопостачання низки підприємств на вулиці Південне шосе та слідчого ізолятора на вулиці Верхній. Про це повідомили в КП «Водоканал».

Відключення води у Запоріжжі цього разу торкнеться промислової зони — через аварійні ремонтні роботи на водопроводі з 22:00 без водопостачання залишиться низка підприємств на Південному шосе та слідчий ізолятор на вулиці Верхній. Про це повідомляє міський портал «ЗаБор» із посиланням на КП «Водоканал».

Що відомо про аварію

Аварійні роботи комунальники проводитимуть на водопроводі Ду-800 мм за адресою: вулиця Південне шосе, 8. Вони розпочнуться о 22:00 у середу, 23 вересня, і триватимуть до повного завершення — конкретну годину відновлення подачі води у водоканалі на момент публікації не називали.

Які підприємства залишаться без води

Без водопостачання опиниться понад два десятки адрес. Повний перелік, оприлюднений КП «Водоканал», виглядає так:

Південне шосе, 6а — «Запоріженергочормет»;

Південне шосе, 9 — «Електроапаратний завод»;

Південне шосе, 13 — тролейбусний парк;

Південне шосе, 14 — ТОВ «ПРІМАРІУС»;

Південне шосе, 15 — АТ «ЗАЛК»;

Південне шосе, 19 — АЗС;

Південне шосе, 32 — ТОВ «РФА ЕКОТРЕЙД», ТОВ «ПРАКТИК, ЛтД Ко», ТОВ «ТРІАДА ЛТД КО»;

Південне шосе, 48 — ТОВ «ЛІТО»;

Південне шосе, 50 — ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ЕКО ГРАД»;

Південне шосе, 52 — ТОВ «ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ», АТ «Запоріжгаз»;

Південне шосе, 56 — ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»;

Південне шосе, 57 — СТО;

Південне шосе, 59 — ТОВ «ФЕРРОКС»;

Південне шосе, 59а — газова заправка;

Південне шосе, 59б — ТОВ «Торговий будинок "Енергоекспорт"»;

Південне шосе, 61 — ТОВ «МІКРО ПАУДЕР УКРАЇНА»;

Південне шосе, 63 — фірма «МЕХАНІЗАТОР»;

Південне шосе, 68 — фірма «АЛЕКО-СЕРВІС».

Окремо відключення торкнеться слідчого ізолятора на вулиці Верхній, 2.

Коли відновлять водопостачання

У КП «Водоканал» зазначають, що подачу води поновлять одразу після завершення аварійних робіт. Підприємствам та установам рекомендують заздалегідь подбати про запаси води, оскільки точної години завершення ремонту комунальники не називали.

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі 18 вересня: комунальники назвали, які будинки лишилися без водопостачання.

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