Рух транспорту у Тернополі знову зазнає змін: після коригування розкладу потягів міська влада попередила водіїв про обмеження на одній із вулиць уже 24 вересня.
Йдеться про вулицю Михайла Рудницького. Як повідомляють у Тернопільській міській раді, у четвер, 24 вересня, там триватиме перекриття руху через продовження аварійних робіт на каналізаційній мережі.
Водіям варто врахувати, що рух двома смугами буде обмежений упродовж світлового дня — з 9:00 до 17:00. Саме в цей проміжок комунальники проводитимуть роботи, тож проїзд вулицею звузиться, а середня швидкість може помітно впасти.
Разом із тим проїзд до приватних будинків обіцяють зберегти — мешканці зможуть потрапити до своїх домівок попри роботи на мережі. У міськраді закликають водіїв заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні вулиці.
Чому перекривають рух
Причина обмежень — продовження аварійних робіт на каналізаційній мережі. Ремонтні бригади вже працювали на цій ділянці раніше, однак повністю усунути несправність поки не вдалося, тож роботи триватимуть і в четвер.
Що робити водіям
Комунальники радять у години обмеження — з 9:00 до 17:00 — оминати вулицю Михайла Рудницького та користуватися сусідніми маршрутами. Це допоможе уникнути заторів і не заважати спецтехніці, яка працюватиме на мережі.
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