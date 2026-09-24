У Тернополі у четвер, 24 вересня, на вулиці Михайла Рудницького обмежать рух — через продовження аварійних робіт на каналізаційній мережі проїзд звузять до двох смуг.

Рух транспорту у Тернополі знову зазнає змін: після коригування розкладу потягів міська влада попередила водіїв про обмеження на одній із вулиць уже 24 вересня.

Йдеться про вулицю Михайла Рудницького. Як повідомляють у Тернопільській міській раді, у четвер, 24 вересня, там триватиме перекриття руху через продовження аварійних робіт на каналізаційній мережі.

Водіям варто врахувати, що рух двома смугами буде обмежений упродовж світлового дня — з 9:00 до 17:00. Саме в цей проміжок комунальники проводитимуть роботи, тож проїзд вулицею звузиться, а середня швидкість може помітно впасти.

Разом із тим проїзд до приватних будинків обіцяють зберегти — мешканці зможуть потрапити до своїх домівок попри роботи на мережі. У міськраді закликають водіїв заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні вулиці.

Чому перекривають рух

Причина обмежень — продовження аварійних робіт на каналізаційній мережі. Ремонтні бригади вже працювали на цій ділянці раніше, однак повністю усунути несправність поки не вдалося, тож роботи триватимуть і в четвер.

Що робити водіям

Комунальники радять у години обмеження — з 9:00 до 17:00 — оминати вулицю Михайла Рудницького та користуватися сусідніми маршрутами. Це допоможе уникнути заторів і не заважати спецтехніці, яка працюватиме на мережі.

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