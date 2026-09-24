В Тернополе в четверг, 24 сентября, на улице Михайла Рудницкого ограничат движение — из-за продолжения аварийных работ на канализационной сети проезд сузят до двух полос.

Движение транспорта в Тернополе снова меняется: после корректировки расписания поездов городские власти предупредили водителей об ограничении на одной из улиц уже 24 сентября.

Речь идет об улице Михайла Рудницкого. Как сообщают в Тернопольском городском совете, в четверг, 24 сентября, там продолжится перекрытие движения в связи с продолжением аварийных работ на канализационной сети.

Водителям стоит учесть, что движение двумя полосами будет ограничено в течение светового дня — с 9:00 до 17:00. Именно в этот промежуток коммунальщики будут проводить работы, поэтому проезд по улице сузится, а средняя скорость может заметно упасть.

Вместе с тем проезд к частным домам обещают сохранить — жители смогут попасть к своим домам, несмотря на работы на сети. В горсовете призывают водителей заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные улицы.

Почему перекрывают движение

Причина ограничений — продолжение аварийных работ на канализационной сети. Ремонтные бригады уже работали на этом участке ранее, однако полностью устранить неисправность пока не удалось, поэтому работы продолжатся и в четверг.

Что делать водителям

Коммунальщики советуют в часы ограничения — с 9:00 до 17:00 — объезжать улицу Михайла Рудницкого и пользоваться соседними маршрутами. Это поможет избежать пробок и не мешать спецтехнике, которая будет работать на сети.

Ранее Politeka сообщала, в Тернополе 70 военных получат по 10 000 грн на экипировку.