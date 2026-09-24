Верховная Рада 15 сентября поддержала в первом чтении законопроект №15335, который позволит объединять жилищные ваучеры с кредитными средствами. Документ еще готовится ко второму чтению, поэтому новый механизм пока не действует.

Бесплатное жилье для ВПЛ получит еще один механизм: Верховная Рада 15 сентября поддержала в первом чтении законопроект №15335, который позволит объединять жилищные ваучеры с кредитными средствами. Об этом сообщает медиаплатформа «Вгору».

Законопроект касается государственной программы жилищных ваучеров для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, которые оставили жилье на временно оккупированных территориях. Речь идет, в частности, об участниках боевых действий и людях с инвалидностью вследствие войны.

Главное изменение — возможность использовать жилищный ваучер как первый взнос по ипотеке, в частности по программе «єОселя», или объединить его с кредитными средствами для финансирования строительства жилья. До сих пор законодательные препятствия не позволяли людям добавить собственные деньги или взять кредит, чтобы приобрести большую квартиру или другой дом.

Документ должен устранить законодательные нестыковки, которые осложняли использование приобретенного по ваучеру жилья как предмета банковской ипотеки. «Мы понимаем, что не всегда ваучер отвечает запросу на приобретение жилья. Люди хотят добавить или получить в кредит средства, чтобы взять большую квартиру или другой дом, но были законодательные препятствия, которые не позволяли это делать», — пояснил один из авторов проекта, народный депутат Сергей Козырь.

Когда новый механизм заработает

Сейчас законопроект №15335 готовится ко второму чтению, то есть новый механизм еще не действует. Чтобы он заработал, парламент должен принять документ в целом, после чего его подпишет президент.

Кто сможет воспользоваться ваучером

Программа жилищных ваучеров рассчитана на внутренне перемещенных лиц, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях. Среди тех, на кого она распространяется, — участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны. После принятия закона они смогут объединить ваучер с кредитом — использовать его как первый взнос по ипотеке «єОселя» или на строительство жилья.

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