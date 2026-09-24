Если ВЛК признала пригодным, «не увидев» ваших справок о болезнях, это заключение можно и нужно обжаловать — главное иметь доказательства, что бумаги действительно передавали.

Какие решения ТЦК и ВЛК реально обжаловать в суде, объяснила адвокат — отдельно юристы советуют, как действовать, когда в военкомате «исчезли» ваши медицинские справки, а комиссия на этом основании все равно признала вас пригодным к службе.

Ситуация, когда военно-врачебная комиссия выносит решение о пригодности после того, как в ТЦК пропали справки о заболеваниях, — неприятная, но не безвыходная. Юристы подчеркивают: такое заключение можно и нужно обжаловать, ведь судебная практика в последнее время все чаще встает на сторону человека.

О юридических нюансах «Телеграф» рассказал со ссылкой на адвоката Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елену Воронкову. По ее словам, доказывать правомерность своих действий в суде должен именно государственный орган, однако военнообязанному необходимо иметь хотя бы какие-то доказательства того, что бумаги действительно передавались.

Три правила, которые защитят еще до визита на комиссию

Проверьте ЭСОЗ

Врачи ВЛК имеют доступ к электронной системе здравоохранения. Все диагнозы, выписки и истории болезней лучше заранее внести туда через своего семейного или лечащего врача — эти данные из базы уже никуда не исчезнут.

Не отдавайте оригиналы

На комиссию всегда подавайте только надлежащим образом заверенные копии. Оригиналы медицинских карточек или выписок оставляйте дома — так вы убережете себя от безвозвратной потери единственного экземпляра.

Фиксируйте передачу

Если отдаете бумаги в руки — требуйте подпись и входящий номер на своем экземпляре заявления. Если отправляете по почте — делайте это исключительно ценным письмом с описью вложения.

Что делать, если документы уже пропали

Если бумаги отдали, а ВЛК признала пригодным, не учтя диагнозы, первым шагом должен быть официальный запрос в ТЦК или ВЛК о предоставлении копий документов, на основании которых делалось заключение.

Это даст один из двух результатов: бумаги «найдутся» и дело пересмотрят, либо же вы получите официальное подтверждение, что решение приняли без полного пакета медицинских справок. А это уже прямое основание для отмены постановления ВЛК из-за ее неполноты и ошибочности.

Что говорит судебная практика

Показательным является дело №420/15848/25, которое рассматривал Пятый апелляционный админсуд. Суд четко указал: если человек имеет доказательства прохождения обследований, потеря бумаг со стороны ТЦК или ВЛК не может быть основанием для принудительного повторного осмотра.

Исчезновение справок по вине должностных лиц — это проблема самого органа, а не повод игнорировать реальное состояние здоровья человека. То есть чиновники не могут «переложить» последствия собственной халатности на военнообязанного.

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