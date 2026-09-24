Якщо ВЛК визнала придатним, «не побачивши» ваших довідок про хвороби, цей висновок можна і варто оскаржувати — головне мати докази, що папери справді передавали.

Які рішення ТЦК і ВЛК реально оскаржити в суді, пояснила адвокатка — окремо фахівці радять, як діяти, коли у військкоматі «зникли» ваші медичні довідки, а комісія на цій підставі все одно визнала вас придатним до служби.

Ситуація, коли військово-лікарська комісія ухвалює рішення про придатність після того, як у ТЦК зникли довідки про захворювання, — неприємна, але не безвихідна. Юристи наголошують: такий висновок можна і варто оскаржувати, адже судова практика останнім часом дедалі частіше стає на бік людини.

Про юридичні нюанси «Телеграф» розповів із посиланням на адвокатку Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олену Воронкову. За її словами, доводити правомірність своїх дій у суді повинен саме державний орган, однак військовозобов'язаному необхідно мати бодай якісь докази того, що папери дійсно передавалися.

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Перевірте ЕСОЗ

Лікарі ВЛК мають доступ до електронної системи охорони здоров'я. Усі діагнози, виписки та історії хвороб краще заздалегідь внести туди через свого сімейного чи лікуючого лікаря — ці дані з бази вже нікуди не зникнуть.

Не віддавайте оригінали

На комісію завжди подавайте лише належним чином завірені копії. Оригінали медичних карток чи виписок залишайте вдома — так ви убезпечите себе від безповоротної втрати єдиного примірника.

Фіксуйте передачу

Якщо віддаєте папери в руки — вимагайте підпис і вхідний номер на своєму примірнику заяви. Якщо надсилаєте поштою — робіть це виключно цінним листом з описом вкладення.

Що робити, якщо документи вже зникли

Якщо папери віддали, а ВЛК визнала придатним, не врахувавши діагнози, першим кроком має бути офіційний запит до ТЦК або ВЛК про надання копій документів, на підставі яких робився висновок.

Це дасть один із двох результатів: папери «найдуться» і справу переглянуть, або ж ви отримаєте офіційне підтвердження, що рішення ухвалили без повного пакета медичних довідок. А це вже пряма підстава для скасування постанови ВЛК через її неповноту та помилковість.

Що каже судова практика

Показовою є справа №420/15848/25, яку розглядав П'ятий апеляційний адміністративний суд. Суд чітко вказав: якщо людина має докази проходження обстежень, втрата паперів з боку ТЦК чи ВЛК не може бути підставою для примусового повторного огляду.

Зникнення довідок з вини посадовців — це проблема самого органу, а не привід ігнорувати реальний стан здоров'я людини. Тобто чиновники не можуть «перекласти» наслідки власної недбалості на військовозобов'язаного.

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