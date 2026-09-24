Уряд запровадив пільговий тариф на електроенергію для домогосподарств з електроопаленням — 2,64 грн за кВт·год діятиме з 1 жовтня до 30 квітня.

Новий тариф на світло в Україні наполовину дешевший для частини домогосподарств — з 1 жовтня 2026 року окремі оселі платитимуть за електроенергію 2,64 грн за кВт·год замість звичних 4,32 грн.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №530 від 29 квітня 2026 року. Знижка діятиме протягом усього опалювального періоду — з 1 жовтня до 30 квітня.

Кому саме знизять тариф удвічі

Пільгова ціна в 2,64 грн за кВт·год поширюється на будинки і квартири, де електроенергія використовується для опалення. Окремо до категорії пільговиків потрапляють багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання та не мають централізованого чи автономного теплопостачання.

Ліміт пільгового споживання — до 2000 кВт·год на місяць включно. У межах цього обсягу діє тариф 2,64 грн за кВт·год.

Ключовий нюанс: що буде, якщо перевищити ліміт

Тут є важлива деталь, про яку варто знати. Якщо споживання перевищить 2000 кВт·год на місяць, тариф 4,32 грн за кВт·год застосують до всього обсягу, а не лише до кіловатів понад ліміт. Тобто одного місяця «перебору» може зʼїсти всю вигоду від пільги.

Для решти побутових споживачів фіксована ціна електроенергії залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив дію цього тарифу до 31 жовтня 2026 року.

Як зрозуміти, чи потрапляє ваша оселя під пільгу

Щоб скористатися тарифом 2,64 грн, оселя має відповідати одній із двох умов: електроенергія використовується для опалення будинку чи квартири, або багатоквартирний будинок не газифікований і не має централізованого чи автономного теплопостачання. Відповідний статус підтверджується на основі даних обленерго, тож звертатися додатково зазвичай не потрібно — перерахунок зроблять автоматично інформаційні системи постачальника.

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