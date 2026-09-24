Учасникам бойових дій доступні комунальні, медичні, транспортні, трудові та освітні пільги, однак частину з них доведеться оформлювати окремо — удостоверення УБД не запускає всі гарантії автоматично.

Безоплатні послуги та пільги для пенсіонерів у ПФУ нагадали про право українців на державну підтримку — і цей перелік повною мірою стосується учасників бойових дій. Основні гарантії для УБД визначає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: знижка на житлово-комунальні послуги, безплатний проїзд, медична допомога, додаткова відпустка, дострокова пенсія та підтримка під час навчання.

Важливо розуміти: саме посвідчення УБД не вмикає всі ці пільги автоматично. Щоб отримати окремі гарантії, потрібно звернутися до Пенсійного фонду, до роботодавця, навчального закладу або іншого відповідального органу.

Скидка 75% на комунальні послуги

Учасники бойових дій мають право на знижку 75% на оплату житла і житлово-комунальних послуг у межах встановлених державою норм. Пільга поширюється на газ, електроенергію, воду, опалення та інші послуги.

Для оплати опалення нормативна площа становить 21 кв. м на кожну особу, яка має право на пільгу і постійно проживає в житлі, плюс додатково 10,5 кв. м на сім'ю. Якщо фактична площа чи споживання перевищують норми — надлишок оплачують уже без знижки. Ті, хто живе у будинках без центрального опалення, можуть отримати знижку 75% на паливо.

Комунальна пільга поширюється і на визначених законом членів сім'ї УБД, які проживають разом із ним: чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків. При цьому право самого учасника бойових дій на цю пільгу не залежить від середнього доходу сім'ї — поріг у 4660 грн на одну особу, встановлений на 2026 рік, стосується інших категорій пільговиків, для яких передбачено перевірку доходів.

Безплатні ліки та медобслуговування

Учасники бойових дій можуть безплатно отримувати лікарські засоби, імунобіологічні препарати та медичні вироби за рецептами лікарів. Це не означає, що будь-які ліки можна без рецепта взяти в кожній аптеці — порядок визначений законодавством. Закон також передбачає першочергове безплатне зубопротезування, за винятком конструкцій із дорогоцінних металів.

УБД мають право на щорічне медичне обстеження, першочергове обслуговування у медзакладах і аптеках, а також першочергову госпіталізацію. Щодо санаторно-курортного лікування — дію цієї норми у 2026 році призупинено законом про держбюджет, проте, як пояснило Міністерство у справах ветеранів, допомогу все одно можуть надавати за рахунок місцевих цільових програм.

Безплатний проїзд і додаткова відпустка

Посвідчення УБД дає право безплатно користуватися міським пасажирським транспортом, автобусами загального користування в сільській місцевості, приміськими поїздами та водним транспортом. Для дальніх поїздок діє окреме правило: раз на два роки — безплатний проїзд туди й назад залізничним, водним, повітряним чи міжміським автомобільним транспортом, або щороку — квитки зі знижкою 50%. Для оформлення такого квитка разом із посвідченням потрібен лист талонів.

Працевлаштовані УБД мають право використовувати щорічну відпустку у зручний для себе час, а також додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік. Для її оформлення працівник подає заяву роботодавцю та пред'являє посвідчення. Під час воєнного стану є виняток: роботодавець може відмовити працівнику, залученому до роботи на об'єктах критичної інфраструктури чи виконання мобілізаційного завдання.

Дострокова пенсія та доплата 648,75 грн

Учасники бойових дій можуть раніше вийти на пенсію за віком: чоловіки — після 55 років за наявності не менш ніж 25 років страхового стажу, жінки — після 50 років за наявності не менш ніж 20 років стажу. До пенсії УБД встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей мінімум становить 2595 грн, тож розмір підвищення — 648,75 грн.

З 1 березня 2026 року мінімальний загальний розмір пенсійної виплати для УБД становить 6197 грн. Це не окрема доплата такої суми: якщо пенсія з надбавками не досягає 6197 грн, держава доплачує різницю. Окремо у 2026 році передбачена разова грошова виплата до Дня Незалежності у розмірі 1000 грн — її встановив Кабмін постановою №602 від 13 травня 2026 року.

Як оформити пільги

Порядок отримання кожної гарантії відрізняється. Комунальну пільгу оформлюють через Пенсійний фонд — після отримання посвідчення УБД треба подати заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та заяву про надання пільги на оплату ЖКП. Додаткову відпустку надають після заяви роботодавцю, для дальніх пільгових поїздок потрібен лист талонів, дострокову пенсію призначають після звернення до Пенсійного фонду, освітню підтримку оформлюють через навчальний заклад, а для житлових гарантій — треба стати на квартирний облік.

Діти УБД можуть отримати державну цільову підтримку для здобуття професійної та вищої освіти, і у 2026 році доступ до цих пільг спростили: замість посвідчення УБД одного з батьків у передбачених випадках дозволено подати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, отриманий через «Дію» або ЦНАП.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія УБД 6 197 грн: ПФУ назвав мінімум для учасників бойових дій.