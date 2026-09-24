В Черкасской ОВА назвали пять цифровых услуг, которые пенсионеры могут оформить в приложении «Дія» без очередей и визитов в учреждения — от пенсионного удостоверения до субсидии.

Социальные услуги и субсидии на Черкащине всё чаще оформляют онлайн — в Черкасской областной военной администрации назвали пять цифровых сервисов, которые пенсионеры могут получить в приложении «Дія» без очередей и лишних поездок в учреждения.

О доступных дистанционных услугах для людей старшего возраста рассказали на официальной странице Черкасской ОГА. Там поясняют: справки и заявления, за которыми раньше приходилось стоять в очередях в Пенсионный фонд или ЦНАП, теперь можно закрыть за несколько минут со смартфона.

Какие пять услуг оформляют через «Дію»

Перечень, который советуют пенсионерам Черкащины, охватывает именно те операции, с которыми пожилые люди сталкиваются чаще всего. Все они бесплатны, а для пользования достаточно авторизоваться в приложении.

Пенсионное удостоверение. Электронная версия документа подтягивается в «Дію» автоматически после назначения пенсии — её принимают наравне с бумажной в учреждениях, банках и транспорте, где действует льготный проезд.

Электронная версия документа подтягивается в «Дію» автоматически после назначения пенсии — её принимают наравне с бумажной в учреждениях, банках и транспорте, где действует льготный проезд. Справки ОК-5 и ОК-7. Выписки о страховом стаже и заработной плате теперь можно получить онлайн, не посещая территориальные отделения Пенсионного фонда.

Выписки о страховом стаже и заработной плате теперь можно получить онлайн, не посещая территориальные отделения Пенсионного фонда. Жилищная субсидия. Заявление на помощь с оплатой коммунальных услуг можно подать дистанционно, а решение о назначении получить без бумажной волокиты.

Заявление на помощь с оплатой коммунальных услуг можно подать дистанционно, а решение о назначении получить без бумажной волокиты. Смена способа выплаты пенсии. Переход с получения денег в отделении почты на банковский счёт (и наоборот) оформляется несколькими кликами.

Переход с получения денег в отделении почты на банковский счёт (и наоборот) оформляется несколькими кликами. Выписка о выплатах. Пенсионер в любой момент может просмотреть размер начисленной пенсии, надбавок и дату последней выплаты.

Как оформить услугу в «Дії»

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение «Дія», пройти идентификацию через «Дія.Підпис» или BankID и подтвердить личность. Далее в разделе «Услуги» выбирают нужную справку или заявление, проверяют автоматически подтянутые данные и отправляют запрос.

Большинство справок формируются мгновенно и сохраняются в смартфоне, поэтому их можно показывать с экрана или отправлять электронной почтой. Если возникают трудности, в ЦНАП Черкасской области работают администраторы, которые помогают пенсионерам установить и настроить приложение.

Поэтому для оформления большинства документов больше не обязательно выходить из дома: достаточно смартфона с доступом в интернет и верифицированного аккаунта в «Дії».

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