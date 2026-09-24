Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области — не единственная программа поддержки, на которую могут рассчитывать жители региона. Владельцы квартир и домов, поврежденных или уничтоженных российскими ракетами и дронами, также имеют право на денежную компенсацию.
Как сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на Минрегион, враг снова осуществляет массированные атаки ракетами и дронами по украинским городам, под удары каждый раз попадает гражданская инфраструктура. Подать заявление на выплату можно через портал или приложение «Дія», а также в ЦНАП или у нотариуса.
Государственная программа «єВідновлення» охватывает два сценария: компенсацию за поврежденное жилье, которое можно отремонтировать, и компенсацию за полностью уничтоженное помещение. Алгоритм действий в каждом случае отличается.
Как получить компенсацию за поврежденное жилье
Владельцам квартир и домов, которые подлежат ремонту, нужно выполнить пять последовательных шагов:
- убедиться, что жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав;
- подать информационное сообщение о поврежденном имуществе — через «Дію» или ЦНАП;
- открыть специальный банковский счет для проведения ремонта;
- подать заявление на компенсацию через услугу «єВідновлення» в «Дії», ЦНАП или у нотариуса;
- дождаться решения комиссии — на рассмотрение отведено до 30 дней, при необходимости предоставить дополнительные документы.
Что делать, если жилье повреждено повторно
Дома в городах и общинах, которые враг обстреливает регулярно, иногда получают повреждения несколько раз. Для таких случаев предусмотрен отдельный порядок:
- открыть «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению;
- указать, что имущество повреждено повторно;
- подать новое информационное сообщение и новое заявление на компенсацию.
Как получить компенсацию за уничтоженное жилье
Если помещение уже не подлежит восстановлению, его владелец может претендовать на компенсацию за полностью уничтоженное жилье. В этом случае порядок действий короче:
- подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію»;
- проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и при необходимости обновить их;
- подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦНАП или нотариуса;
- дождаться решения комиссии.
Куда обращаться и сколько ждать
Все заявления принимают через три канала — портал или приложение «Дія», ближайший ЦНАП или нотариуса. Самый удобный способ — онлайн: в «Дії» можно сразу подать и информационное сообщение о поврежденном имуществе, и заявление на выплату. Решение принимает специальная комиссия, на рассмотрение документов отведено до 30 дней.
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