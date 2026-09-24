Враг продолжает массированные атаки ракетами и дронами по украинским городам, под ударами оказывается гражданская инфраструктура. Жители Киевской области, чье жилье было повреждено или уничтожено, могут подать заявку на компенсацию через государственную программу «єВідновлення».

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области — не единственная программа поддержки, на которую могут рассчитывать жители региона. Владельцы квартир и домов, поврежденных или уничтоженных российскими ракетами и дронами, также имеют право на денежную компенсацию.

Как сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на Минрегион, враг снова осуществляет массированные атаки ракетами и дронами по украинским городам, под удары каждый раз попадает гражданская инфраструктура. Подать заявление на выплату можно через портал или приложение «Дія», а также в ЦНАП или у нотариуса.

Государственная программа «єВідновлення» охватывает два сценария: компенсацию за поврежденное жилье, которое можно отремонтировать, и компенсацию за полностью уничтоженное помещение. Алгоритм действий в каждом случае отличается.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Владельцам квартир и домов, которые подлежат ремонту, нужно выполнить пять последовательных шагов:

убедиться, что жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав; подать информационное сообщение о поврежденном имуществе — через «Дію» или ЦНАП; открыть специальный банковский счет для проведения ремонта; подать заявление на компенсацию через услугу «єВідновлення» в «Дії», ЦНАП или у нотариуса; дождаться решения комиссии — на рассмотрение отведено до 30 дней, при необходимости предоставить дополнительные документы.

Что делать, если жилье повреждено повторно

Дома в городах и общинах, которые враг обстреливает регулярно, иногда получают повреждения несколько раз. Для таких случаев предусмотрен отдельный порядок:

открыть «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению; указать, что имущество повреждено повторно; подать новое информационное сообщение и новое заявление на компенсацию.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Если помещение уже не подлежит восстановлению, его владелец может претендовать на компенсацию за полностью уничтоженное жилье. В этом случае порядок действий короче:

подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію»; проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и при необходимости обновить их; подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦНАП или нотариуса; дождаться решения комиссии.

Куда обращаться и сколько ждать

Все заявления принимают через три канала — портал или приложение «Дія», ближайший ЦНАП или нотариуса. Самый удобный способ — онлайн: в «Дії» можно сразу подать и информационное сообщение о поврежденном имуществе, и заявление на выплату. Решение принимает специальная комиссия, на рассмотрение документов отведено до 30 дней.

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