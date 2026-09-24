Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области — не единственная программа поддержки, на которую могут рассчитывать жители региона. Владельцы квартир и домов, поврежденных или уничтоженных российскими ракетами и дронами, также имеют право на денежную компенсацию.

Как сообщает Киевская областная военная администрация со ссылкой на Минрегион, враг снова осуществляет массированные атаки ракетами и дронами по украинским городам, под удары каждый раз попадает гражданская инфраструктура. Подать заявление на выплату можно через портал или приложение «Дія», а также в ЦНАП или у нотариуса.

Государственная программа «єВідновлення» охватывает два сценария: компенсацию за поврежденное жилье, которое можно отремонтировать, и компенсацию за полностью уничтоженное помещение. Алгоритм действий в каждом случае отличается.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Владельцам квартир и домов, которые подлежат ремонту, нужно выполнить пять последовательных шагов:

  1. убедиться, что жилье зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав;
  2. подать информационное сообщение о поврежденном имуществе — через «Дію» или ЦНАП;
  3. открыть специальный банковский счет для проведения ремонта;
  4. подать заявление на компенсацию через услугу «єВідновлення» в «Дії», ЦНАП или у нотариуса;
  5. дождаться решения комиссии — на рассмотрение отведено до 30 дней, при необходимости предоставить дополнительные документы.
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Что делать, если жилье повреждено повторно

Дома в городах и общинах, которые враг обстреливает регулярно, иногда получают повреждения несколько раз. Для таких случаев предусмотрен отдельный порядок:

  1. открыть «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению;
  2. указать, что имущество повреждено повторно;
  3. подать новое информационное сообщение и новое заявление на компенсацию.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Если помещение уже не подлежит восстановлению, его владелец может претендовать на компенсацию за полностью уничтоженное жилье. В этом случае порядок действий короче:

  1. подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію»;
  2. проверить актуальность данных о праве собственности в Государственном реестре и при необходимости обновить их;
  3. подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦНАП или нотариуса;
  4. дождаться решения комиссии.

Куда обращаться и сколько ждать

Все заявления принимают через три канала — портал или приложение «Дія», ближайший ЦНАП или нотариуса. Самый удобный способ — онлайн: в «Дії» можно сразу подать и информационное сообщение о поврежденном имуществе, и заявление на выплату. Решение принимает специальная комиссия, на рассмотрение документов отведено до 30 дней.

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