Изменения в бронировании с 1 октября напомнили о распространенной проблеме в приложении "Резерв+": бывшие срочники числятся там резервистами, и это не дает работодателю оформить им бронирование по месту работы.
Ситуация, о которой пишет портал "Эксперт", имеет техническую природу. После увольнения со срочной службы мужчину автоматически зачисляют в запас, и в реестре "Оберіг" за ним может сохраняться статус "резервист". Когда предприятие подает работника на бронирование через портал "Дія", система сверяет военно-учетную запись и отклоняет заявку, поскольку указанный статус не соответствует требованиям для бронирования.
Чаще всего речь идет именно о мужчинах, отслуживших срочную службу и попавших в запас, но не обновлявших или не уточнявших свои данные. Поэтому первый шаг — проверить собственный военно-учетный документ в "Резерв+": в приложении видно и статус, и принадлежность к запасу или резерву, и наличие отсрочки.
Как исправить запись без визита в ТЦК
Исправлять расхождение необязательно через очередь в территориальном центре комплектования. В "Резерв+" предусмотрена возможность уточнения данных: обновите контакты, сверьте адрес и телефон, проверьте статус и подайте запрос в реестр "Оберіг". Если статус "резервист" появился из-за технической ошибки, запись исправляют дистанционно, после чего повторная попытка бронирования со стороны работодателя должна пройти успешно.
Что делать пошагово
- Откройте "Резерв+" и просмотрите военно-учетный документ.
- Сверьте, какой статус указан в вашей записи — "резервист" или "военнообязанный".
- Если данные некорректны, воспользуйтесь функцией подачи запроса на исправление записи.
- После обновления данных попросите работодателя повторно подать бронирование через "Дію".
Если через приложение исправить запись не удалось, стоит обратиться письменно в ТЦК по месту учета: в обращении указать на расхождение данных и приложить документ об увольнении со срочной службы и копию военно-учетного документа. Игнорировать статус "резервист" не следует: пока запись не исправлена, система может автоматически отклонять бронирование.
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