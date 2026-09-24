Бывшие срочники могут столкнуться с тем, что работодатель не может оформить им бронирование: в приложении "Резерв+" они значатся резервистами. Объясняем, почему так происходит и как исправить запись без очереди в ТЦК.

Изменения в бронировании с 1 октября напомнили о распространенной проблеме в приложении "Резерв+": бывшие срочники числятся там резервистами, и это не дает работодателю оформить им бронирование по месту работы.

Ситуация, о которой пишет портал "Эксперт", имеет техническую природу. После увольнения со срочной службы мужчину автоматически зачисляют в запас, и в реестре "Оберіг" за ним может сохраняться статус "резервист". Когда предприятие подает работника на бронирование через портал "Дія", система сверяет военно-учетную запись и отклоняет заявку, поскольку указанный статус не соответствует требованиям для бронирования.

Чаще всего речь идет именно о мужчинах, отслуживших срочную службу и попавших в запас, но не обновлявших или не уточнявших свои данные. Поэтому первый шаг — проверить собственный военно-учетный документ в "Резерв+": в приложении видно и статус, и принадлежность к запасу или резерву, и наличие отсрочки.

Как исправить запись без визита в ТЦК

Исправлять расхождение необязательно через очередь в территориальном центре комплектования. В "Резерв+" предусмотрена возможность уточнения данных: обновите контакты, сверьте адрес и телефон, проверьте статус и подайте запрос в реестр "Оберіг". Если статус "резервист" появился из-за технической ошибки, запись исправляют дистанционно, после чего повторная попытка бронирования со стороны работодателя должна пройти успешно.

Что делать пошагово

Откройте "Резерв+" и просмотрите военно-учетный документ.

Сверьте, какой статус указан в вашей записи — "резервист" или "военнообязанный".

Если данные некорректны, воспользуйтесь функцией подачи запроса на исправление записи.

После обновления данных попросите работодателя повторно подать бронирование через "Дію".

Если через приложение исправить запись не удалось, стоит обратиться письменно в ТЦК по месту учета: в обращении указать на расхождение данных и приложить документ об увольнении со срочной службы и копию военно-учетного документа. Игнорировать статус "резервист" не следует: пока запись не исправлена, система может автоматически отклонять бронирование.

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