Колишні строковики можуть зіткнутися з тим, що роботодавець не може оформити їм бронювання: у застосунку "Резерв+" вони значаться резервістами. Пояснюємо, чому так відбувається і як виправити запис без черги в ТЦК.

Зміни у бронюванні з 1 жовтня нагадали про поширену проблему в застосунку "Резерв+": колишні строковики значаться там резервістами, і це не дає роботодавцю оформити їм бронювання за місцем роботи.

Ситуація, про яку пише портал "Експерт", має технічну природу. Після звільнення зі строкової служби чоловіка автоматично зараховують до запасу, і в реєстрі "Оберіг" за ним може зберігатися статус "резервіст". Коли підприємство подає працівника на бронювання через портал "Дія", система звіряє військово-обліковий запис і відхиляє заявку, бо вказаний статус не відповідає вимогам для бронювання.

Найчастіше йдеться саме про чоловіків, які відслужили строкову службу та потрапили в запас, але не оновлювали чи не уточнювали свої дані. Тому перший крок — перевірити власний військово-обліковий документ у "Резерв+": у застосунку видно і статус, і належність до запасу чи резерву, і наявність відстрочки.

Як виправити запис без візиту до ТЦК

Виправляти розбіжність необов'язково через чергу в територіальному центрі комплектування. У "Резерв+" передбачено можливість уточнення даних: оновіть контакти, звірте адресу й телефон, перевірте статус і подайте запит до реєстру "Оберіг". Якщо статус "резервіст" з'явився через технічну помилку, запис виправляють дистанційно, після чого повторна спроба бронювання з боку роботодавця має пройти успішно.

Що робити покроково

Відкрийте "Резерв+" і перегляньте військово-обліковий документ.

Звірте, який статус зазначено у вашому записі — "резервіст" чи "військовозобов'язаний".

Якщо дані некоректні, скористайтеся функцією подання запиту на виправлення запису.

Після оновлення даних попросіть роботодавця повторно подати бронювання через "Дію".

Якщо через застосунок виправити запис не вдалося, варто звернутися письмово до ТЦК за місцем обліку: у зверненні вказати на розбіжність даних і додати документ про звільнення зі строкової служби та копію військово-облікового документа. Ігнорувати статус "резервіст" не слід: доки запис не виправлено, система може автоматично відхиляти бронювання.

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