Зміни у бронюванні з 1 жовтня нагадали про поширену проблему в застосунку "Резерв+": колишні строковики значаться там резервістами, і це не дає роботодавцю оформити їм бронювання за місцем роботи.
Ситуація, про яку пише портал "Експерт", має технічну природу. Після звільнення зі строкової служби чоловіка автоматично зараховують до запасу, і в реєстрі "Оберіг" за ним може зберігатися статус "резервіст". Коли підприємство подає працівника на бронювання через портал "Дія", система звіряє військово-обліковий запис і відхиляє заявку, бо вказаний статус не відповідає вимогам для бронювання.
Найчастіше йдеться саме про чоловіків, які відслужили строкову службу та потрапили в запас, але не оновлювали чи не уточнювали свої дані. Тому перший крок — перевірити власний військово-обліковий документ у "Резерв+": у застосунку видно і статус, і належність до запасу чи резерву, і наявність відстрочки.
Як виправити запис без візиту до ТЦК
Виправляти розбіжність необов'язково через чергу в територіальному центрі комплектування. У "Резерв+" передбачено можливість уточнення даних: оновіть контакти, звірте адресу й телефон, перевірте статус і подайте запит до реєстру "Оберіг". Якщо статус "резервіст" з'явився через технічну помилку, запис виправляють дистанційно, після чого повторна спроба бронювання з боку роботодавця має пройти успішно.
Що робити покроково
- Відкрийте "Резерв+" і перегляньте військово-обліковий документ.
- Звірте, який статус зазначено у вашому записі — "резервіст" чи "військовозобов'язаний".
- Якщо дані некоректні, скористайтеся функцією подання запиту на виправлення запису.
- Після оновлення даних попросіть роботодавця повторно подати бронювання через "Дію".
Якщо через застосунок виправити запис не вдалося, варто звернутися письмово до ТЦК за місцем обліку: у зверненні вказати на розбіжність даних і додати документ про звільнення зі строкової служби та копію військово-облікового документа. Ігнорувати статус "резервіст" не слід: доки запис не виправлено, система може автоматично відхиляти бронювання.
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