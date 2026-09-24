Станом на ранок 24 вересня через російські атаки на енергетику та складні погодні умови знеструмлено споживачів в 11 областях України.

Відключення світла в Україні через атаки РФ на енергетичну інфраструктуру за добу розширилось — тепер до російських ударів додалася негода, і станом на ранок 24 вересня нових знеструмлених споживачів зафіксували вже в 11 областях.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на НЕК «Укренерго» у Фейсбуці. Енергетики наголошують: відновлювальні роботи вже розпочато скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, проте в частині областей погодні умови лишаються складними.

Де сталося знеструмлення через негоду

Через несприятливі погодні умови — зливи та сильні пориви вітру — на ранок повністю або частково знеструмлено понад 600 населених пунктів у восьми областях: Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Чернігівській.

Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених повітряних ліній електропередачі. За даними «Укренерго», у частині регіонів дощ і вітер досі не вщухають, що ускладнює роботи на лініях.

Де знеструмлення через російські атаки

Окремо через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі на ранок 24 вересня фіксують знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи всюди, де це безпечно. Частина областей, зокрема Сумська, Харківська, Запорізька та Дніпропетровська, одночасно опинилися і в зоні ударів, і в зоні негоди — там ситуація найважча.

Споживання зростає, енергетики просять економити

Споживання електрики станом на 9:30 четверга на 1,8% перевищує рівень попереднього дня. Причиною є хмарна погода та дощ майже на всій території України, які зумовлюють низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

З огляду на погодні умови «Укренерго» радить ощадливо споживати електроенергію з 10:00 до 22:00. Водночас в Україні 24 вересня застосування графіків відключення світла не прогнозується.

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