У вересні крупи в Україні подорожчали більш ніж утричі швидше, ніж у серпні: середній рівень цін зріс на 6,13% проти 1,77% місяцем раніше. Такі дані Індексу цін на продукти оприлюднило Міністерство фінансів.

Подорожчання продуктів в Україні прискорилося у вересні — саме крупи продемонстрували цього місяця помітний стрибок цін. Якщо у серпні середній рівень цін на цю категорію зріс на 1,77%, то у вересні зростання сягнуло вже 6,13%.

Такі цифри випливають з Індексу цін на продукти, який 23 вересня оприлюднило Міністерство фінансів. За даними відомства, індекс споживчих цін на крупи у вересні 2026 року становив 106,13% порівняно з попереднім місяцем, повідомляє ТСН.

Для порівняння: у серпні індекс щодо попереднього місяця становив 101,77%. Тобто темпи подорожчання круп у вересні виявилися суттєво вищими, ніж місяцем раніше, — фактично прискорилися більш ніж утричі.

Які крупи врахували в розрахунку

Індекс розраховували на основі середньомісячних цін на чотири продукти:

гречка;

манка;

пшоно;

рис.

Водночас показник 6,13% стосується продуктової групи загалом. Він не означає, що кожна з перелічених круп подорожчала саме на такий відсоток, — Мінфін окремо публікує цінові індекси та середньомісячні ціни для гречки, манки, пшона й рису.

Зростання цін на продукти в Україні пов'язують із руйнуванням логістичних ланцюжків і суттєвим здорожчанням пального. Усе це напряму впливає на кінцеву вартість товарів на полицях українських магазинів.

Раніше в Мінфіні також повідомляли про загальне прискорення інфляції на продовольчому ринку. Нині крупи — одна з категорій, яка дорожчає найшвидше, тож українцям варто уважніше стежити за цінниками на гречку та рис у супермаркетах.

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