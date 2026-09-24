В сентябре крупы в Украине подорожали более чем втрое быстрее, чем в августе: средний уровень цен вырос на 6,13% против 1,77% месяцем ранее. Такие данные Индекса цен на продукты обнародовало Министерство финансов.

Подорожание продуктов в Украине ускорилось в сентябре — именно крупы продемонстрировали в этом месяце заметный скачок цен. Если в августе средний уровень цен на эту категорию вырос на 1,77%, то в сентябре рост достиг уже 6,13%.

Такие цифры следуют из Индекса цен на продукты, который 23 сентября обнародовало Министерство финансов. По данным ведомства, индекс потребительских цен на крупы в сентябре 2026 года составил 106,13% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает ТСН.

Для сравнения: в августе индекс по отношению к предыдущему месяцу составлял 101,77%. То есть темпы подорожания круп в сентябре оказались существенно выше, чем месяцем ранее, — фактически ускорились более чем втрое.

Какие крупы учитывали в расчете

Индекс рассчитывали на основе среднемесячных цен на четыре продукта:

гречка;

манка;

пшено;

рис.

В то же время показатель 6,13% касается продуктовой группы в целом. Он не означает, что каждая из перечисленных круп подорожала именно на такой процент, — Минфин отдельно публикует ценовые индексы и среднемесячные цены для гречки, манки, пшена и риса.

Рост цен на продукты в Украине связывают с разрушением логистических цепочек и существенным подорожанием топлива. Все это напрямую влияет на конечную стоимость товаров на полках украинских магазинов.

Ранее в Минфине также сообщали об общем ускорении инфляции на продовольственном рынке. Сейчас крупы — одна из категорий, которая дорожает быстрее всего, поэтому украинцам стоит внимательнее следить за ценниками на гречку и рис в супермаркетах.

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