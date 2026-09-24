Недополученную пенсию военного пенсионера, которую он не успел получить при жизни, в парламенте предлагают включить в наследство для его близких.

Пенсионные правила для украинцев меняются, и новая инициатива касается семей военных пенсионеров: недополученную пенсию умершего предлагают полноценно включать в состав наследства. В парламенте появился соответствующий законопроект, устраняющий правовую коллизию, сообщает Судебно-юридическая газета.

Речь идет о сумме пенсии, которую военный пенсионер успел начислить, но так и не получил при жизни. На практике такие средства иногда «зависают»: если нет членов семьи, проживавших вместе с умершим, или они не обратились вовремя, деньги могут остаться невыплаченными вместо того, чтобы перейти наследникам.

В чем суть проблемы

Общая норма Гражданского кодекса Украины (статья 1227) гласит: зарплата, пенсия, стипендия, алименты и другие социальные выплаты, которые полагались человеку, но не были им получены при жизни, сначала передаются членам его семьи. Если же таких членов семьи нет — эти суммы входят в состав наследства и достаются наследникам по завещанию или по закону.

Однако для военных пенсионеров действует отдельный закон — «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Его положение о недополученной пенсии, как считают авторы инициативы, не дает однозначного ответа на случай, когда семьи нет или она пропустила срок обращения. Из-за этого суды выносят разные решения, а часть денег умерших военных так и не доходит до близких.

Что предлагают изменить

Законопроект должен закрыть этот пробел и прямо закрепить, что недополученная военная пенсия включается в состав наследства. То есть если военный пенсионер умер, а начисленные, но не выплаченные ему средства остались в Пенсионном фонде, их смогут получить наследники: жена или муж, дети, родители либо другие лица, указанные в завещании или определенные по закону.

Такой подход приближает правила для военных пенсий к общим нормам наследования и снижает риск, что деньги семьи «сгорят» из-за бюрократической коллизии.

Как семье получить недополученную пенсию

Пока законопроект не принят, близким умершего военного пенсионера стоит обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате недополученной пенсии. К заявлению прилагают свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родственную связь и совместное проживание, паспорт и идентификационный код. Важно не пропускать сроки: на оформление наследственных прав у нотариуса обычно отводят шесть месяцев после открытия наследства.

Каждое дело индивидуально, поэтому юристы советуют не медлить и сразу проконсультироваться с нотариусом или адвокатом. Особенно если Пенсионный фонд отказывает в выплате — тогда вопрос придется решать в суде, и принятый впоследствии закон может существенно упростить такие дела.

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