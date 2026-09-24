Родині військового, який зник безвісти, держава гарантує збереження грошового забезпечення, виплати й допомогу на весь час розшуку. Статус набувається одразу після внесення даних до реєстру — чекати на судове рішення не потрібно.

Пенсії та виплати для військових не зникають разом із людиною — навіть у статусі зниклого безвісти родина захисника зберігає право на гроші та допомогу. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, регулює однойменний Закон України. Він визначає, як набувається та припиняється такий статус, як ведуть Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (ЄРОЗБ), які права мають зникла особа та члени її сім'ї.

Як набувається статус зниклого безвісти

Особа вважається зниклою безвісти з моменту внесення відомостей до ЄРОЗБ, причому зниклою вона вважається вже з моменту подання заяви. Чекати додатковий строк, звертатися до суду чи підтверджувати факт полону або загибелі не потрібно.

Заяву про розшук можуть подати родичі, представники військової частини, органи державної влади чи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та будь-яка інша особа, якій відомо про зникнення.

Головний документ — витяг із ЄРОЗБ. Його надають безоплатно протягом 10 робочих днів, а в разі додаткової перевірки — до 30 календарних днів. Витяг потрібен, щоб дізнаватися про хід розшуку, оформлювати соціальні виплати, пенсію у зв'язку з втратою годувальника, відстрочку від мобілізації, опіку над майном і безоплатну правничу допомогу.

Із серпня 2025 року запит на витяг можна подати через електронне «Єдине вікно для громадян» за допомогою електронного підпису — без паперового листування. Витяг із ЄРОЗБ не варто плутати зі сповіщенням ТЦК про зникнення чи витягом з ЄРДР.

Хто вважається близькою особою

Закон відносить до близьких родичів і членів сім'ї чоловіка або дружину, батьків, вітчима й мачуху, дітей (зокрема пасинків і падчерок), рідних братів і сестер, діда, бабу, прадіда, прабабу, онуків, правнуків, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника. Окремо — осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, зокрема й тих, хто мешкає разом без реєстрації шлюбу.

Близькі мають право знати про долю зниклого: отримувати відомості про місцеперебування, хід розшуку, обставини загибелі чи місце поховання. Частину інформації можуть не розголошувати, якщо це зашкодить розшуку, слідству або безпеці самої людини.

Які гроші отримає родина

Набуття статусу не припиняє соціальний захист військового: за ним зберігаються грошове забезпечення, статус і всі гарантії. Якщо захисник не склав особисте розпорядження, родині гарантовано виплачують щомісяця щонайменше 50% його грошового забезпечення. Решта суми депонується на рахунку, зберігається та індексується для захисника після повернення.

Військовослужбовцю, який перебуває в полоні або зник безвісти, повністю зберігають поточне грошове забезпечення і додатково щомісяця нараховують винагороду 100 000 гривень. Сукупна сума — від 120 000 гривень на місяць залежно від посади.

Хто саме отримує виплати, визначає постанова Кабміну від 30.11.2016 № 884. Це дружина або чоловік, законний представник малолітніх чи неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) і батьки — крім тих, хто отримує аліменти або позбавлений батьківських прав. За відсутності цих осіб і особистого розпорядження гроші отримують повнолітні діти, рідні брати чи сестри, законним представником яких був військовослужбовець.

Особисте розпорядження

З лютого 2025 року військовослужбовець може сам скласти письмове розпорядження на випадок полону чи зникнення безвісти — у довільній формі, вказавши отримувачів і частки у відсотках. Підпис засвідчують у командира частини або в нотаріуса, оригінал передають командиру в день засвідчення або протягом 10 днів. Змінити чи скасувати розпорядження можна будь-коли.

Які ще виплати доступні

Крім грошового забезпечення, родина може оформити:

пенсію у зв'язку з втратою годувальника — її призначають незалежно від стажу через місяць після внесення даних до ЄРОЗБ; дітям — без підтвердження утримання, іншим непрацездатним членам сім'ї — із підтвердженням втрати джерела доходу;

щорічну матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань;

одноразову грошову допомогу в разі загибелі — коли статус зниклого змінюється на офіційно встановлений факт загибелі або рішення суду про оголошення померлим.

Куди звертатися за оформленням

Для розшуку та внесення відомостей слід звернутися до територіального органу Національної поліції. Витяг із ЄРОЗБ оформлюють через «Єдине вікно для громадян». Опіку над майном встановлюють у нотаріуса, а заяву на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ подають через ТЦК та СП за місцем проживання членів сім'ї.

Що відбувається з майном

Набуття статусу не припиняє цивільної правоздатності людини і не передає її майно у власність родичів. Після внесення даних до реєстру над майном через нотаріуса можуть встановити опіку. Опікун керує майном в інтересах зниклого, зберігає його та виконує зобов'язання, але не стає власником і не може використовувати майно у власних інтересах.

Розшук припиняють після встановлення місцеперебування, повернення з полону, ідентифікації тіла чи встановлення місця поховання. Відмітку вносять до реєстру не пізніше ніж за три дні, а родичів і заявника обов'язково повідомляють.

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