С 1 сентября 2026 года в украинских школах действуют новые правила безопасности и доступа. Свободный вход родителей заменили на четкий пропускной режим: теперь попасть в заведение можно только с разрешения администрации.

Изменения в украинских школах продолжаются: с 1 сентября 2026 года в учреждениях общего среднего образования обновили правила безопасности. Свободный доступ к помещениям заменили на четкие правила пропуска, поэтому теперь родители попадут в школу только с разрешения администрации, а часть помещений закроют для учеников.

Новые правила допуска касаются прав родителей и обязанностей школьных администраций, поэтому разъяснения дал юрист и научный сотрудник учебно-научного института «Академия учительства» Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владимир Божинский в комментарии для «Вчися.Медіа». Он объяснил, как школы утверждают собственные правила, могут ли родители свободно заходить в заведение, кто контролирует вход и что делать во время воздушной тревоги.

Что утвердило МОН

Еще в феврале 2026 года Министерство образования и науки утвердило Типовые правила доступа и пребывания участников образовательного процесса и других лиц на территории и в помещениях учреждения общего среднего образования. Документ вступил в силу 17 апреля 2026 года и является обязательным для выполнения во всех школах. В то же время он не является документом прямого действия для конкретной школы: это база, на основе которой каждое заведение разрабатывает собственные правила.

Алгоритм утверждения таков: администрация разрабатывает проект, его одобряют общее собрание или конференция коллектива, затем документ согласовывает управление или департамент образования, и только после этого директор утверждает его приказом. Копию правил обязательно размещают перед пунктом пропуска, а полный текст публикуют на официальном сайте школы.

Могут ли родители свободно заходить в школу

Родители и другие законные представители учеников не теряют права посещать школу. Однако теперь визит должен быть согласован с руководителем заведения, его заместителем или другим уполномоченным лицом. Это может быть и устная договоренность, например с классным руководителем, который предупредит охрану. А вот «просто зайти на минутку» без предупреждения больше нельзя — школа не может приказом полностью запретить вход родителям, ведь это нарушает право на воспитание и общение с ребенком.

Посетителям запрещено вмешиваться в образовательный процесс, отвлекать учителей и учеников, а также самостоятельно заходить в кабинеты или спортзалы. Для ожидания детей школы должны обустроить «зоны ожидания» — чаще всего это холл у входа. Ходить по школе вне этой зоны запрещено, за это охрана может потребовать покинуть заведение или вызвать полицию.

Кого могут не пустить и как работает охрана

Типовые правила МОН запрещают пропуск на территорию заведения лиц с явными признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения. Для отказа не нужен медицинский вывод — достаточно внешних признаков: неустойчивая походка, запах алкоголя, неадекватное поведение. Если же признаки опьянения обнаружат у ученика, его не имеют права выгонять на улицу: ребенок будет находиться в безопасном помещении под присмотром педагога или офицера безопасности, пока не приедут родители или полиция.

Также в школу не пускают с животными — исключение только для собак-поводырей, которые сопровождают людей с инвалидностью. Основанием для отказа является наличие опасных предметов и веществ. Во время чрезвычайных ситуаций или карантина руководитель может временно ограничить вход для всех, кроме служебных лиц — ГСЧС, скорой, аварийных служб и полиции, которых пропускают по удостоверениям.

На входе устанавливают металлодетекторы: через них проходят работники, посетители и ученики 5–11 классов, а учеников начальной школы не проверяют. Отказ пройти через рамку означает недопуск в школу. Камеры видеонаблюдения устанавливают на входах, в коридорах, спортзалах и возле укрытий, записи хранят минимум 30 суток, а вот в туалетах и раздевалках камеры запрещены. На входе посетители предъявляют документ, удостоверяющий личность, — в том числе электронный в «Дии».

Что делать во время воздушной тревоги

Больше всего недоразумений возникает во время сигнала «Воздушная тревога». Законодательство о гражданской защите требует, чтобы все участники образовательного процесса находились в укрытии до отбоя. В то же время родители могут лично прибыть в укрытие и требовать передать им ребенка — школа не является режимным объектом и не имеет права силой удерживать ребенка.

Юридическим компромиссом является формальный механизм передачи рисков: если отец или мать настаивает на том, чтобы забрать ребенка из укрытия, он или она должен физически прибыть в заведение, написать заявление, в котором зафиксировать дату и точное время, когда забирает ребенка, и указать, что берет на себя ответственность за его жизнь и здоровье во время действия сигнала воздушной тревоги.

Какие предметы запрещено приносить и какая ответственность

В школу запрещено приносить огнестрельное и пневматическое оружие, боеприпасы, реалистичные игрушечные пистолеты или автоматы, холодное оружие, средства самообороны (электрошокеры, газовые и перцовые баллончики), пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества, а также алкоголь, табак, вейпы и энергетические напитки. Если на входе есть стационарный пункт пропуска, школа обязана обустроить камеры хранения, где посетители могут оставить запрещенные предметы.

Директора и должностные лица, ответственные за безопасность, несут ответственность за жизнь и здоровье участников образовательного процесса. Игнорирование требований к пропускному режиму, приведшее к вреду, могут квалифицировать как служебную халатность (статья 367 УК Украины). По части первой грозит штраф, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет, а если халатность повлекла тяжкие последствия — лишение свободы от двух до пяти лет, а при определенных обстоятельствах — до восьми лет.

Куда жаловаться, если школа нарушает правила доступа

В случае конфликта относительно режима доступа родители имеют право обратиться с официальной жалобой в Службу образовательного омбудсмена Украины. Жалобу подают в письменной или электронной форме с момента выявления нарушения прав — анонимные обращения не рассматривают. Споры об участии родителей в воспитании детей также могут решать с участием органов опеки и попечительства или непосредственно в суде.

Ранее Politeka сообщала, подорожание на Черкасщине: зелень, крупы и товары для школы резко выросли в цене.