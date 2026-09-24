Программа дает военным, силовикам, медикам, педагогам, научным работникам и ветеранам кредит на жилье под 3% годовых. Рассказываем об условиях, первом взносе, ограничениях по площади и возрасту недвижимости.

Кредит на жилье по госпрограмме доступен не только переселенцам — в 2026 году ипотеку по «єОселе» могут оформить военные, силовики, медики, педагоги, научные работники и ветераны. Ставка для них остается на уровне 3% годовых, однако далеко не каждое жилье удастся купить по программе.

Как сообщает «24 Канал» со ссылкой на сайт «єОсели», ипотека под 3% доступна военнослужащим, сотрудникам силовых структур, медикам, педагогам, научным работникам, ветеранам и членам их семей. Внутренне перемещенные лица и другие украинцы, отвечающие условиям программы, могут получить кредит под 7% годовых.

Через десять лет льготный период завершается, и ставки растут: для категорий под 3% — до 6% годовых, а для остальных заемщиков — до 10%. То есть рассчитывать выплаты стоит с учетом того, что после 2036-го платеж увеличится.

Кто имеет право на льготную ипотеку

Воспользоваться программой могут люди, у которых нет собственного жилья или есть недвижимость, площадь которой меньше установленной нормы. Важная деталь: жилье на оккупированных территориях и в районах активных боевых действий, а также дома, уничтоженные или непригодные для проживания из-за повреждений, не учитываются при определении права на кредит.

Первый взнос составляет от 20% стоимости жилья. Для заемщиков до 25 лет включительно планка снижена — взнос стартует от 10%. Дополнительно придется оплатить оценку жилья, нотариальные услуги и страхование.

Какое жилье можно купить и какие ограничения действуют

По программе можно приобрести квартиру, частный дом или имущественные права на квартиру в новостройке. Недвижимость должна находиться на подконтрольной Украине территории вне районов активных боевых действий.

Отдельное требование касается возраста недвижимости. Для ВПО ограничение в 20 лет действует во всех регионах, где работает программа. Для остальных заемщиков в целом действует лимит в 3 года. Военные, силовики, медики, педагоги, научные работники и ветераны в большинстве областей могут приобрести жилье возрастом до 3 лет, а в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях — дома или квартиры возрастом до 20 лет.

Нормы площади для квартир

для одного человека — до 52,5 кв. м;

для семьи из двух или трех человек — до 73,5 кв. м;

на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 кв. м;

максимальная площадь квартиры — 115,5 кв. м.

Нормы площади для частных домов

для одного человека — до 62,5 кв. м;

для семьи из двух или трех человек — до 83,5 кв. м;

на каждого следующего члена семьи добавляется еще 21 кв. м;

максимальная площадь дома — 125,5 кв. м.

Как оформить ипотеку «єОселя»

Заявку подают через государственное приложение «Дія». После подачи банк проверяет документы и доходы заявителя, и только затем принимает решение о выдаче кредита. Перед подачей стоит подготовить подтверждение категории — военный билет, удостоверение УБД или другой документ, дающий право на ставку 3%.

Напомним, 16 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который позволит ВПО совмещать жилищный ваучер на 2 миллиона гривен с программой «єОселя». Если средств ваучера не хватит на приобретение жилья, остаток суммы можно будет покрыть ипотекой.

Ранее Politeka сообщала, кредит «єОселя» для военных под 3%: прием заявок временно приостановили.

Также Politeka рассказывала, кто и как сможет получить доступное жилье по льготной ипотеке «єОселя».