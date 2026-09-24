Если зимой в квартире холоднее установленной нормы, можно требовать перерасчета платы за отопление, а при значительном отклонении — вообще не платить за услугу.

Оплату за отопление в Украине можно законно уменьшить или отменить, если в доме холодно. Большинство потребителей об этом не знает и молча платит полную сумму, хотя закон позволяет требовать перерасчета за каждый градус отклонения от нормы.

Механизм перерасчета стоимости коммунальных услуг в комментарии УНИАН объяснила адвокат Адвокатского бюро «Ивана Хомича» Елена Воронкова. Главное, что нужно понимать потребителю, — проверять батареи на ощупь нет никакого смысла.

Как правильно зафиксировать низкую температуру

Закон не устанавливает температуру для самих радиаторов, поскольку она зависит от их материала и возраста дома. Официально контролируют лишь два показателя: температуру воды на входе в дом и температуру воздуха непосредственно в комнатах.

По словам адвоката, измерять воздух следует примерно по центру комнаты на высоте 1–1,5 метра от пола. Замеры возле окон, батарей, на полу или под потолком не засчитываются.

Для собственного контроля подойдут обычные комнатные термометры или автоматические регистраторы стоимостью от 300 до 3000 гривен. Показатели можно фиксировать на видео. Однако для официального подтверждения нарушения нужно вызвать представителя компании-поставщика.

Когда можно требовать перерасчета

Согласно Государственным строительным нормам, в период отопительного сезона температура в жилых комнатах должна составлять не менее 18°C, а в угловых комнатах — не менее 20°C. Если показатели ниже нормы, поставщик обязан сделать перерасчет.

В соответствии с постановлением Кабинета министров №127, плата за услугу уменьшается на 5% за каждый градус отклонения от нормы. А если температура воздуха в квартире более чем на 6°C ниже нормы, плата за поставку тепловой энергии не начисляется вообще.

Что делать, если представитель не пришел

Чтобы проверить качество отопления, нужно обратиться к поставщику. Его представитель должен прийти, измерить температуру и составить акт-претензию. Если специалист не явился в течение суток или отказался подписать документ, потребитель может составить акт сам — для этого нужны подписи как минимум двух соседей.

Вместе с тем адвокат отмечает, что на практике украинцы редко отстаивают свои права в вопросах теплоснабжения. «За 12 лет работы я ни разу не видела, чтобы потребители обращались с проблемой, что отопление осуществляется на ненадлежащем уровне», — говорит Воронкова.

Следует учитывать и условия военного положения: из-за атак РФ на объекты тепловой инфраструктуры снижение температуры в домах часто происходит из-за объективных обстоятельств, а не по вине поставщиков. Поэтому важно заранее фиксировать реальную температуру и обращаться к поставщику вовремя.

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