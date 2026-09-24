После достижения 25-летнего возраста мужчинам автоматически присваивают воинское звание солдата запаса и переводят из призывников в военнообязанные без визита в ТЦК.

Воинский учет и смена статуса в ТЦК волнуют многих — после того, как мужчине исполняется 25 лет, он переходит из категории призывников в категорию военнообязанных. И главный вопрос: нужно ли для этого лично идти в ТЦК и СП и стоять в очереди.

Хорошая новость: нет, не нужно. Центр комплектования самостоятельно, в течение 30 дней, внесет все необходимые изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и обновит воинский статус мужчины.

Автоматический перевод — что предусматривает новое положение

Механизм закреплен в обновленном положении о ТЦК и СП, утвержденном постановлением Кабинета министров от 23 февраля 2022 года №154. То есть после 25-летия призывника автоматически переводят в военнообязанные без его явки в учреждение.

Вместе с тем после достижения 25-летнего возраста гражданину автоматически присваивают первичное воинское звание «солдат (матрос) запаса». Это означает, что отдельно оформлять никакие документы для получения этого звания не нужно.

Данные о человеке обновляются в реестре, и статус в приложении «Резерв+» может измениться на «военнообязанный» самостоятельно, как только центр комплектования внесет соответствующие записи.

Можно ли просто ждать

На практике мужчине не нужно обращаться лично — достаточно дождаться, пока ТЦК обработает сведения. Но юристы советуют контролировать процесс: если статус в «Резерв+» не изменился через месяц, стоит обратиться в центр комплектования по месту учета для уточнения.

Правило работает и в обратном направлении — примером является ситуация с браком, о чем Politeka уже писала: личные данные также обновляются автоматически, и идти в ТЦК заново не нужно.

Отсрочка — как переоформить через ЦНАП

К слову, Министерство обороны упростило процедуру смены основания для отсрочки. Теперь ее можно переоформить через ЦНАП, подав заявление и документы лично. На время рассмотрения прежняя отсрочка продолжает действовать.

В случае одобрения новая отсрочка заменит старую лишь после внесения сведений в реестр «Оберіг». Это защищает мужчину от ситуации, когда он временно остается без какого-либо подтвержденного права на отсрочку.

Что делать, если статус не обновился вовремя

Первый шаг — проверить данные в приложении «Резерв+». Если через 30 дней после 25-летия статус все еще «призывник», обратитесь в ТЦК и СП по месту нахождения на учете. Дома держите паспорт, идентификационный код и военно-учетный документ — на месте сверят данные и устранят расхождения.

Напомним, военнообязанные могут потерять отсрочку из-за смены жизненных обстоятельств — и этот статус исчезает из «Резерв+». В частности, многодетным отцам грозит потеря права при алиментной задолженности свыше трех месяцев или когда старшему ребенку исполнилось 18 лет, а также лицам с инвалидностью с просроченным медицинским заключением и студентам, перешедшим на другую форму обучения или снизившим уровень образования.

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