Після досягнення 25-річного віку чоловікам автоматично надають військове звання солдата запасу та переводять із призовників у військовозобов'язані без візиту до ТЦК.

Військовий облік та зміна статусу у ТЦК непокоять багатьох — після того, як чоловікові виповнюється 25 років, він переходить із категорії призовників до категорії військовозобов'язаних. І головне питання, яке виникає: чи треба для цього особисто бігти до ТЦК та СП і ставати в чергу.

Хороша новина: ні, не треба. Центр комплектування самостійно, протягом 30 днів, внесе всі необхідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів і оновить військовий статус чоловіка.

Автоматичне переведення — що передбачає нове положення

Механізм зафіксовано в оновленому положенні про ТЦК та СП, затвердженому постановою Кабінету міністрів від 23 лютого 2022 року №154. Тобто після 25-річчя призовника автоматично переводять у військовозобов'язані без його явки до установи.

Водночас після досягнення 25-річного віку громадянину автоматично надають первинне військове звання «солдат (матрос) запасу». Це означає, що окремо оформлювати жодні документи для отримання цього звання не потрібно.

Дані про людину оновлюються в реєстрі, і статус у застосунку «Резерв+» може змінитися на «військовозобов'язаний» самостійно, як тільки центр комплектування внесе відповідні записи.

Чи можна просто чекати

На практиці чоловікові не потрібно звертатися особисто — достатньо дочекатися, поки ТЦК опрацює відомості. Але юристи радять контролювати процес: якщо статус у «Резерв+» не змінився через місяць, варто звернутися до центру комплектування за місцем обліку для уточнення.

Правило працює і в зворотному напрямку — прикладом є ситуація зі шлюбом, про що Politeka вже писала: особисті дані також оновлюються автоматично, і йти до ТЦК заново не потрібно.

Відстрочка — як переоформити через ЦНАП

До слова, Міністерство оборони спростило процедуру зміни підстави для відстрочки. Тепер її можна переоформити через ЦНАП, подавши заяву й документи особисто. На час розгляду попередня відстрочка й надалі діє.

У разі погодження нова відстрочка замінить стару лише після внесення відомостей до реєстру «Оберіг». Це убезпечує чоловіка від ситуації, коли він тимчасово залишається без жодного підтвердженого права на відстрочку.

Що робити, якщо статус не оновився вчасно

Перший крок — перевірити дані у застосунку «Резерв+». Якщо через 30 днів після 25-річчя статус досі «призовник», зверніться до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Вдома тримайте паспорт, ідентифікаційний код і військово-обліковий документ — на місці звірять дані й усунуть розбіжності.

Нагадаємо, військовозобов'язані можуть втратити відстрочку через зміну життєвих обставин — і цей статус зникає із «Резерв+». Зокрема, багатодітним батькам загрожує втрата права при аліментній заборгованості понад три місяці або коли найстаршій дитині виповнилося 18 років, а також особам з інвалідністю із протермінованим медичним висновком і студентам, що перейшли на іншу форму навчання чи знизили рівень освіти.

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