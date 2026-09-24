Профессиональный контракт с футбольным клубом не освобождает игрока от воинского учета и не гарантирует бронирования от мобилизации. Юристы объяснили, какие нормы закона действуют для спортсменов и когда военкомат вправе вручить повестку.

Мобилизация в Украине и работа военкомата касаются и профессиональных спортсменов — подписанный контракт с футбольным клубом сам по себе не защищает игрока от призыва на военную службу. Такой вывод опубликовала «Судебно-юридическая газета», разобрав нормы действующего законодательства.

Большинство футболистов — мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет, поэтому они являются военнообязанными на общих основаниях. Трудовой договор с клубом не относится к перечню оснований, дающих право на отсрочку от мобилизации, — ни по статье 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ни по другим нормативным актам.

Единственный способ для спортсмена получить официальное освобождение — это бронирование военнообязанного за клубом как за критически важным предприятием либо наличие законного основания для отсрочки: состояние здоровья, подтвержденное ВВК, содержание троих и более детей, обучение на дневной форме и т.д.

Что говорит закон о контракте и мобилизации

Трудовой контракт, даже заключенный со спортивным клубом высшей лиги, регулирует только трудовые отношения между игроком и работодателем. Он не влияет на обязанность гражданина состоять на воинском учете, являться по повестке в ТЦК и СП и проходить военно-врачебную комиссию.

Юристы подчеркивают: если клуб не оформил бронирование своих игроков через Министерство экономики и не подтвердил статус критически важного предприятия, военкомат имеет полное право вручить футболисту повестку и направить его на ВВК. Игнорирование вызова влечет административную, а затем и уголовную ответственность.

Кто из спортсменов реально имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации футболист получает лишь по общим основаниям, определенным статьей 23 закона о мобилизации. Среди них — непригодность или ограниченная пригодность по заключению ВВК, наличие троих и более несовершеннолетних детей, уход за лицом с инвалидностью, получение образования на дневной форме.

Отдельно действует механизм бронирования: клуб, отвечающий критериям критически важного предприятия, может забронировать до половины военнообязанных работников. Но решение о бронировании принимают Кабмин или Минэкономики по представлению клуба, и ни один игрок не получает защиты автоматически лишь потому, что профессионально занимается футболом.

Что делать футболисту, получившему повестку

Юристы советуют не избегать визита в военкомат. Первый шаг — прийти по вызову с документами: паспортом, военно-учетным документом и медицинскими справками, подтверждающими состояние здоровья. Далее — пройти военно-врачебную комиссию, которая примет решение о пригодности.

Если клуб действительно оформил бронирование, спортсмен должен иметь на руках выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного. Этот документ вместе с отметкой в военно-учетных данных является основанием для освобождения от призыва на период действия брони.

В случае, когда права нарушают — не пускают адвоката, беспочвенно требуют документы или игнорируют законное основание для отсрочки — стоит обращаться в командование ТЦК высшего уровня или в суд. Практика показывает, что обжалование действий должностных лиц военкомата возможно и эффективно.

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