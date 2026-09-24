Професійний контракт із футбольним клубом не звільняє гравця від військового обліку та не гарантує бронювання від мобілізації. Юристи пояснили, які норми закону діють для спортсменів і коли ТЦК має право вручити повістку.

Мобілізація в Україні та робота ТЦК торкаються й професійних спортсменів — підписаний контракт із футбольним клубом сам по собі не захищає гравця від призову на військову службу. Такий висновок опублікувала «Судово-юридична газета», розібравши норми чинного законодавства.

Більшість футболістів — чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, тож вони є військовозобов'язаними на загальних підставах. Трудовий договір із клубом не належить до переліку підстав, що дають право на відстрочку від мобілізації, — ані за статтею 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ані за іншими нормативними актами.

Єдиний спосіб для спортсмена отримати офіційне звільнення — це бронювання військовозобов'язаного за клубом як за критично важливим підприємством або наявність законної підстави для відстрочки: стан здоров'я, що підтверджений ВЛК, утримання трьох і більше дітей, навчання на денній формі тощо.

Що каже закон про контракт і мобілізацію

Трудовий контракт, навіть укладений зі спортивним клубом вищої ліги, регулює лише трудові відносини між гравцем і роботодавцем. Він не впливає на обов'язок громадянина перебувати на військовому обліку, з'являтися за повісткою до ТЦК та СП і проходити військово-лікарську комісію.

Юристи наголошують: якщо клуб не оформив бронювання своїх гравців через Міністерство економіки та не підтвердив статус критично важливого підприємства, ТЦК має повне право вручити футболісту повістку і направити його на ВЛК. Ігнорування виклику тягне адміністративну, а згодом і кримінальну відповідальність.

Хто зі спортсменів реально має право на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації футболіст отримує лише за загальними підставами, визначеними статтею 23 закону про мобілізацію. Серед них — непридатність або обмежена придатність за висновком ВЛК, наявність трьох і більше неповнолітніх дітей, догляд за особою з інвалідністю, здобуття освіти на денній формі.

Окремо діє механізм бронювання: клуб, який відповідає критеріям критично важливого підприємства, може забронювати до половини військовозобов'язаних працівників. Але рішення про бронювання ухвалюють Кабмін або Мінекономіки за поданням клубу, і жоден гравець не отримує захисту автоматично лише тому, що професійно займається футболом.

Що робити футболісту, який отримав повістку

Юристи радять не уникати візиту до ТЦК. Перший крок — прийти за викликом з документами: паспортом, військово-обліковим документом та медичними довідками, що підтверджують стан здоров'я. Далі — пройти військово-лікарську комісію, яка ухвалить рішення щодо придатності.

Якщо клуб справді оформив бронювання, спортсмен має мати на руках витяг із наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного. Цей документ разом із відміткою у військово-облікових даних є підставою для звільнення від призову на період дії бронювання.

У разі, коли права порушують — не пускають адвоката, вимагають документи безпідставно або ігнорують законну підставу для відстрочки — варто звертатися до командування ТЦК вищого рівня або до суду. Практика показує, що оскарження дій посадових осіб ТЦК можливе й ефективне.

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