Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 25 вересня по 1 жовтня обіцяє переважно спокійні дні з невеликими коливаннями температури: удень повітря прогріється щонайбільше до +19°, а мінімальний денний показник становитиме +16°.

Попередній тижневий прогноз для Київщини попереджав про різкі коливання погоди, проте новий період з 25 вересня по 1 жовтня виявився значно спокійнішим: максимум удень не перевищить +19°, а опади прогнозують лише в один із семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень протягом тижня температура коливатиметься від +16° до +19°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +8°…+12°.

У п’ятницю, 25 вересня, у Київській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +17°, а вночі опуститься до +8°. Опадів синоптики не прогнозують.

У суботу, 26 вересня, погода буде малохмарною, стовпчики термометрів удень підніметься до +19° — це найвищий показник тижня, вночі похолодає до +9°.

У неділю, 27 вересня, небо вкриють хмари з проясненнями, вдень температура утримається на позначці +19°, вночі — +9°. Без опадів.

У понеділок, 28 вересня, хмарність буде мінливою, а денна температура опуститься до +16° — найнижчого рівня за тиждень. Вночі +10°. Синоптики прогнозують можливі опади саме цього дня.

У вівторок, 29 вересня, очікується хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +18°, вночі — до +12°, без опадів.

У середу, 30 вересня, погода залишиться хмарною з проясненнями, вдень +18°, вночі +11°. Опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, хмарність стане малохмарною, вдень +17°, вночі +11°, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 26 вересня, з максимумом +19°, а найпрохолоднішим — понеділок, 28 вересня, коли вдень буде лише +16°. Загальний перепад температур за тиждень складе 3°, опади ж очікуються тільки в понеділок.

Оскільки різких стрибків температури не прогнозується, кардинально змінювати гардероб не потрібно, проте у понеділок, 28 вересня, варто взяти з собою парасольку через можливі опади та бути уважнішими за кермом на мокрій дорозі. Вечорами й уночі, коли температура опускається до +8°…+12°, синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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