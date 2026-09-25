Владелец провайдера UTELS Александр Полюдов прогнозирует существенное подорожание домашнего интернета: дешевых пакетов по 300–350 гривен на рынке больше не будет. Тарифы на мобильную связь в Украине уже давно превысили 400 гривен.

Тарифы на мобильную связь в Украине продолжат расти — теперь существенное подорожание прогнозируют и для домашнего интернета. Владелец провайдера UTELS Александр Полюдов заявил, что дешевых пакетов по 300–350 гривен на рынке больше не будет.

О будущем росте цен Полюдов рассказал изданию dev.ua. По его словам, компании, которые поддерживают стабильную работу сетей, резерв питания и резерв каналов связи, больше не могут продавать интернет за 300–350 гривен в месяц.

Нужно ожидать увеличения стоимости услуг интернета. Провайдеры, обеспечивающие постоянство сетей, резерв питания и резерв каналов связи, не могут в дальнейшем предоставлять интернет за 300–350 гривен. Будет существенное повышение цен

Провайдер также отметил, что операторы, которые не адаптируют свои сети к нынешним условиям и продолжат демпинговать ценой, рискуют вообще исчезнуть с рынка. Из-за этого переход абонентов к более устойчивым провайдерам может занять больше времени — в частности, из-за очередей на подключение.

Почему интернет дорожает

Причины подорожания домашнего интернета те же, что и в случае с мобильной связью. UTELS называет несколько ключевых факторов:

восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате обстрелов;

закупка резервных источников питания и аккумуляторов;

поддержание стабильной работы каналов связи при отключении электроэнергии;

модернизация сетей, которые строились без учета военных реалий.

В то же время рынок интернета фактически повторяет путь мобильных операторов, которые годами постепенно повышали стоимость пакетов. Тарифы на мобильную связь в Украине уже давно превысили отметку в 400 гривен, тогда как домашний интернет оставался заметно дешевле.

Что это значит для абонентов

Прогноз о подорожании прозвучал на фоне сбоев со связью в столице: из-за российской атаки в Киеве пострадал дата-центр, и проблемы с интернетом возникли сразу у нескольких провайдеров. О повреждениях инфраструктуры или сбоях сообщали «Паутина», UTELS, KyivLink и Crazy Network.

Абонентам, которые хотят зафиксировать нынешнюю цену, стоит заранее уточнить у своего провайдера условия тарифа и возможность подключения на более длительный срок. Также стоит иметь запасной канал связи: в условиях постоянных атак остаться без интернета на несколько дней вполне реально.

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