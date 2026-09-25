Графики отключения света в Киевской области 26 сентября затронут жителей Переяслава — из-за профилактических работ ДТЭК улицы города останутся без электроэнергии почти на 12 часов.

Графики отключения света в Киевской области на субботу 26 сентября снова уточнили энергетики — части жителей Переяслава придётся провести день без света.

Причина отключений — плановые профилактические работы, которые проводит ДТЭК «Киевские региональные электросети» для повышения надёжности электроснабжения и предупреждения аварий в сетях.

Об этом сообщается на сайте города Переяслав (первоисточник). Электроэнергию будут отключать в субботу, 26 сентября 2026 года, с 08:30 до 20:00.

Отключения коснутся жителей Переяслава. В частности, без света останутся дома на улицах Валовой Перекат, Малая Подвальная, Шевченко Тараса, Городовенко Нестора и Черняховского.

Какие ещё улицы окажутся без света

Кроме того, плановые работы затронут шоссе Золотоносское, улицы Богдановская, Богданова, Николенко Анатолия, Петропавловская и Ромашкова, а также другие адреса в пределах Переяславской территориальной общины.

Энергетики традиционно просят жителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее подготовиться: зарядите павербанки и телефоны, позаботьтесь о запасе воды и, по возможности, переносите важные дела на вторую половину дня.

Что делать потребителям

ДТЭК напоминает, что графики могут сдвигаться в зависимости от хода работ, поэтому точное время возвращения света стоит уточнять на официальном сайте общины или в чат-боте оператора. После завершения профилактических работ электроснабжение будет восстанавливаться постепенно.

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