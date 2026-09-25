В общей сложности Россия повредила уже 1613 объектов украинской энергетики — от электростанций и магистральных подстанций до газовой инфраструктуры и сетей теплоснабжения.

Отключение воды в Житомире из-за ударов по инфраструктуре — лишь один из эпизодов системных атак: в целом Россия уже повредила 1613 энергетических объектов в Украине, а за одну прошлую зиму энергосистема потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей. На ремонты и закупку оборудования до конца 2026 года планируют привлечь более €400 млн.

О масштабах разрушений сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время мероприятия высокого уровня на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, информирует «Коммерсант Украинский». Полный текст заявления опубликован в его официальном Telegram-канале.

По словам чиновника, российские войска продолжают системно бить по электростанциям, подстанциям, сетям и другим объектам, от которых зависит жизнедеятельность страны.

Сколько энергообъектов повредила Россия

С начала масштабной кампании ударов российские атаки повредили 1613 объектов энергетической инфраструктуры. Речь идет о тепловых и гидроэлектростанциях, объектах генерации, магистральных подстанциях, распределительных сетях, высоковольтных линиях электропередачи, трансформаторном оборудовании, газовой инфраструктуре и объектах тепло- и электроснабжения.

Точное распределение 1613 поврежденных объектов по типам в заявлении не приведено. Часть оборудования враг мог повреждать повторно — уже после предыдущих ремонтов.

9 ГВт генерации потеряно за одну зиму

Только в течение прошлой зимы украинская энергосистема потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей. Для закупки нового оборудования и ремонтов Украина планирует до конца 2026 года привлечь более €400 млн через Фонд поддержки энергетики.

«Фонд поддержки энергетики Украины остается одним из ключевых инструментов превращения международной поддержки в конкретное оборудование и ремонтные работы. Наша ближайшая цель — мобилизовать более 400 млн евро до конца 2026 года», — заявил Шмыгаль.

Во время встречи Координационной группы G7+ в Париже он сообщал, что с июля в фонд уже поступило более €218 млн. В то же время Украине нужны новые взносы для подготовки к отопительному сезону.

На что тратят средства фонда

Фонд поддержки энергетики создали в апреле 2022 года по совместной инициативе Украины и Европейской комиссии, его работу координирует Секретариат Энергетического сообщества. За привлеченные средства закупают силовые трансформаторы, генераторы, мобильные котельные, кабели, оборудование для подстанций, системы накопления энергии, ремонтные материалы, специализированную технику, оборудование для тепло- и газоснабжения и резервные источники питания.

Означает ли это новые отключения света

Обнародованные данные показывают масштабы накопленных разрушений, но сами по себе не являются объявлением новых графиков отключений. Ограничение потребления будет зависеть от новых российских атак, темпов ремонтов, температуры воздуха, уровня потребления, доступной мощности генерации, возможности импорта из Европы и наличия резервного оборудования. Информацию об отключениях стоит проверять на официальных ресурсах «Укрэнерго» и местных операторов системы распределения.

Задача Украины, по словам Шмыгаля, состоит не в том, чтобы просто вернуть систему к довоенному состоянию. Правительство планирует развивать децентрализованную генерацию, строить небольшие газовые установки, развивать когенерацию, увеличивать количество систем накопления энергии и усиливать физическую защиту объектов.

«Поддержка энергетического сектора Украины — это не только замена поврежденного оборудования. Это инвестиция в более устойчивую, децентрализованную, эффективную и европейскую энергетическую систему», — подчеркнул министр. Даже быстрое восстановление не гарантирует безопасности во время следующих атак: Россия может повторно бить по уже отремонтированным объектам.

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