Пенсию в 10 000 гривен в месяц получают лишь около 18,8% украинских пенсионеров — для нее нужен доход заметно выше среднего и немалый страховой стаж.

Пенсия от зарплаты в Украине зависит от того, сколько человек официально зарабатывал в течение жизни. Чтобы ежемесячно получать 10 000 гривен, доход должен быть существенно выше среднего по стране — либо понадобится очень большой страховой стаж.

В 2026 году средняя пенсия в Украине составляла около 7 273 гривен. Выплату более 10 000 гривен в месяц получают лишь 18,8% пенсионеров. Остальные, как правило, либо не накопили достаточного стажа, либо всю жизнь зарабатывали около среднего — поэтому и пенсия у них вышла средней.

Как рассчитывается пенсия и почему важна не только сумма зарплаты

Размер будущей выплаты вычисляют по формуле, учитывающей страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка. Ключевое значение имеет не сама зарплата «на руки», а ее соотношение со средней по стране: кто всю жизнь получал среднюю зарплату, тот и пенсию будет иметь среднюю, а для выплаты вдвое больше средней доход также должен быть вдвое выше.

Пенсия в 10 000 гривен — это примерно в 1,5 раза выше среднего, поэтому и заработок должен быть в 1,5 раза больше среднего. Если человек выходит на пенсию в 2026 году со стажем 35 лет (минимум для 60 лет), ему нужно было зарабатывать около 37 000 гривен. При двадцатилетнем стаже и выходе на пенсию в 65 лет зарплата должна составлять уже около 65 000 гривен. А тому, кто отработал 45 лет, достаточно около 29 000 гривен.

Какие доплаты помогают «дотянуть» пенсию

Часть суммы можно компенсировать предусмотренными законодательством доплатами. В частности, надбавку получают многодетные матери и граждане, проживающие в горной местности (горная надбавка). Однако гарантированно высокой пенсию делает прежде всего официальное трудоустройство и стабильный «белый» доход: периоды неофициальной работы в страховой стаж не засчитываются.

Как посчитать свою будущую пенсию

Ориентировочную сумму будущей выплаты можно рассчитать самостоятельно с помощью пенсионного калькулятора на официальном сайте Пенсионного фонда Украины. Достаточно ввести данные о стаже и заработке — калькулятор подставит индивидуальный коэффициент и покажет приблизительный размер пенсии. Это самый простой способ проверить, «дотягивает» ли ваш доход до желаемых 10 000 гривен.

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