Государство сохранит до конца года ежемесячную доплату 2600 грн учителям, которые работают очно или в смешанном формате на прифронтовых территориях.

Доплату учителям в 2600 гривен на прифронтовых территориях сохранят до конца 2026 года — на это правительство направило дополнительное финансирование.

О таком решении, как пишет Finteco, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Отдельную ежемесячную выплату в 2600 грн получат педагоги, которые продолжают работать очно или в смешанном формате обучения.

Программой охватят 23 600 педагогических работников в 614 учебных заведениях. Речь идет об общинах вблизи зоны боевых действий, где педагоги выходят на работу несмотря на сложности с безопасностью и организацией процесса.

Перераспределенные средства также позволят общинам, у которых возникла потребность, провести полный расчет с педагогами за фактически отработанное время в предыдущем учебном году. То есть одним решением закрывают и текущие задолженности за уже выполненную работу, и предусмотренную доплату до конца года.

Сколько получат учителя

Отдельно с сентября заработная плата работников образования должна вырасти в среднем еще на 20%. Для этого правительство дополнительно перераспределило 25,8 млрд грн на программу образовательной субвенции.

Решение принято на фоне ограниченных бюджетных ресурсов: правительство уже утвердило проект Государственного бюджета на 2027 год и передало его в Верховную Раду.

Кто именно получит доплату

педагоги учебных заведений на прифронтовых территориях;

те, кто проводит обучение очно или в смешанном формате;

всего — 23 600 педагогических работников в 614 учебных заведениях.

Доплату в 2600 грн в месяц выплачивают вместе с заработной платой, поэтому отдельное обращение в органы власти не требуется — начисление происходит по месту работы педагога.

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