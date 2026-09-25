Доплату учителям в 2600 гривен на прифронтовых территориях сохранят до конца 2026 года — на это правительство направило дополнительное финансирование.
О таком решении, как пишет Finteco, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Отдельную ежемесячную выплату в 2600 грн получат педагоги, которые продолжают работать очно или в смешанном формате обучения.
Программой охватят 23 600 педагогических работников в 614 учебных заведениях. Речь идет об общинах вблизи зоны боевых действий, где педагоги выходят на работу несмотря на сложности с безопасностью и организацией процесса.
Перераспределенные средства также позволят общинам, у которых возникла потребность, провести полный расчет с педагогами за фактически отработанное время в предыдущем учебном году. То есть одним решением закрывают и текущие задолженности за уже выполненную работу, и предусмотренную доплату до конца года.
Сколько получат учителя
Отдельно с сентября заработная плата работников образования должна вырасти в среднем еще на 20%. Для этого правительство дополнительно перераспределило 25,8 млрд грн на программу образовательной субвенции.
Решение принято на фоне ограниченных бюджетных ресурсов: правительство уже утвердило проект Государственного бюджета на 2027 год и передало его в Верховную Раду.
Кто именно получит доплату
- педагоги учебных заведений на прифронтовых территориях;
- те, кто проводит обучение очно или в смешанном формате;
- всего — 23 600 педагогических работников в 614 учебных заведениях.
Доплату в 2600 грн в месяц выплачивают вместе с заработной платой, поэтому отдельное обращение в органы власти не требуется — начисление происходит по месту работы педагога.
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