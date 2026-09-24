В октябре 2026 года прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не изменятся — социальные стандарты остаются на уровне, утвержденном госбюджетом на 2026 год. Зато с 1 января 2027 года показатели могут вырасти.

Выплаты для украинцев за границей и внутри страны во многом привязаны к прожиточному минимуму. Поэтому каждый год в преддверии нового бюджетного периода украинцы интересуются, пересмотрит ли правительство социальные стандарты. В октябре 2026 года изменений не будет: прожиточный минимум останется на уровне, утвержденном законом "О государственном бюджете на 2026 год".

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О государственном бюджете на 2026 год", социальные стандарты утверждаются сразу на весь следующий год и, как правило, в течение него не меняются. В октябре прожиточный минимум для различных демографических групп населения останется без изменений.

Какой прожиточный минимум действует в октябре

По состоянию на октябрь 2026 года действуют такие показатели:

общий прожиточный минимум — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Именно к этим суммам привязаны десятки выплат и платежей. Речь идет о минимальной пенсии для нетрудоспособных, алиментах на детей соответствующего возраста, денежной помощи малообеспеченным семьям и одиноким матерям. Кроме того, от прожиточного минимума зависит размер единого налога для ФЛП первой группы упрощенной системы и государственная поддержка семей с детьми.

Что предлагают на 2027 год

Изменения возможны уже с 1 января 2027 года. В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" заложены новые, более высокие социальные стандарты. Если документ примут в таком виде, показатели составят:

общий прожиточный минимум — 3 559 грн;

для детей до 6 лет — 3 124 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;

для трудоспособных лиц — 3 691 грн;

для нетрудоспособных лиц — 2 878 грн.

Отдельно проект определяет размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в части должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, работников других госорганов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также сотрудников налоговых и таможенных органов — 2 331 грн. Для лиц, утративших трудоспособность, в части доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения предусмотрено 1 600 грн.

В то же время часть народных депутатов считает, что реальный прожиточный минимум значительно выше. Даже 3 559 грн в месяц не хватит на оплату коммуналки, еды, лекарств, проезда, одежды и других базовых потребностей. Сейчас прожиточный минимум фактически выполняет роль расчетного показателя, к которому привязаны сотни выплат и платежей.

Что это означает для выплат

Если прожиточный минимум вырастет с 2027 года, вместе с ним автоматически увеличатся выплаты, привязанные к этому показателю: минимальная пенсия, алименты, помощь малообеспеченным и семьям с детьми. Также вырастет единый налог для ФЛП первой группы. Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено повышение минимальной зарплаты почти на 1 000 грн — из-за этого работодатели будут платить больше налогов с зарплат сотрудников.

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