Пенсионеров обязали сообщать Пенсионному фонду о трудоустройстве, переезде или смене статуса в течение 10 дней. Тех, кто медлит, ждет пересчет и принудительный возврат лишних выплаченных средств.

Доплата к пенсии в Украине теперь зависит и от оперативности самого получателя — в Пенсионном фонде напомнили, что государство регулярно сверяет данные через электронные реестры, поэтому скрыть изменение обстоятельств не выйдет.

Если пенсионер вовремя не сообщит в ПФУ о важных изменениях в своей жизни, начисленную "излишнюю" сумму придется вернуть. За ней могут обратиться в суд, а затем удерживать средства уже принудительно.

О чем нужно сообщить в течение 10 дней

По действующему законодательству украинцы обязаны уведомлять ведомство о любых персональных изменениях в течение 10 дней. Вот полный перечень обстоятельств, из-за которых выплату могут пересчитать или уменьшить:

Трудоустройство или открытие ФЛП — работающие пенсионеры теряют право на отдельные надбавки и индексации, предусмотренные только для неработающих.

— работающие пенсионеры теряют право на отдельные надбавки и индексации, предусмотренные только для неработающих. Увольнение или закрытие бизнеса — это, наоборот, возвращает право на дополнительные выплаты, поэтому об этом тоже стоит сообщить.

— это, наоборот, возвращает право на дополнительные выплаты, поэтому об этом тоже стоит сообщить. Пенсии за выслугу лет — если получатель возвращается на работу по своей специальности, начисление пенсии полностью прекращается до повторного увольнения.

— если получатель возвращается на работу по своей специальности, начисление пенсии полностью прекращается до повторного увольнения. Смена места жительства — переезд в другой регион может лишить права на местные или специальные надбавки.

— переезд в другой регион может лишить права на местные или специальные надбавки. Изменение статуса — приобретение или потеря льготного статуса, в частности УБД.

— приобретение или потеря льготного статуса, в частности УБД. Изменение формы обучения ребенка — если ребенок, на которого выплачивают надбавку за потерей кормильца, прекращает очное обучение, доплату отменяют.

— если ребенок, на которого выплачивают надбавку за потерей кормильца, прекращает очное обучение, доплату отменяют. Ошибки работодателя — если предприятие подало недостоверные данные о стаже или зарплате, выплаты тоже пересчитают.

Сколько могут удержать

Если пенсионер не обновил данные вовремя, образуется переплата. ПФУ предложит вернуть "лишние" средства добровольно. В случае отказа их взыщут в судебном порядке — до 20% от ежемесячной пенсии до полного погашения долга.

Как подать новые сведения

Чтобы избежать судебных разбирательств и блокировки счетов, обновить информацию можно двумя способами: лично — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда, или дистанционно — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Ранее Politeka сообщала, пенсионные выплаты в Украине: в ПФУ предупредили, кто может потерять деньги, если не обновит данные.

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