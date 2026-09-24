Пенсіонерів зобов'язали повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування, переїзд чи зміну статусу впродовж 10 днів. Тих, хто зволікає, чекає перерахунок і примусове повернення зайво виплачених коштів.

Доплата до пенсії в Україні тепер залежить і від оперативності самого отримувача — у Пенсійному фонді нагадали, що держава регулярно звіряє дані через електронні реєстри, тож приховати зміну обставин не вийде.

Якщо пенсіонер вчасно не повідомить ПФУ про важливі зміни у своєму житті, нараховану "надлишкову" суму доведеться повертати. За нею можуть звернутися до суду, а тоді утримувати кошти вже примусово.

Про що треба повідомити впродовж 10 днів

За чинним законодавством українці зобов'язані сповіщати відомство про будь-які персональні зміни протягом 10 днів. Ось повний перелік обставин, через які виплату можуть перерахувати або зменшити:

Працевлаштування або відкриття ФОП — працюючі пенсіонери втрачають право на окремі надбавки та індексації, передбачені лише для непрацюючих.

— працюючі пенсіонери втрачають право на окремі надбавки та індексації, передбачені лише для непрацюючих. Звільнення або закриття бізнесу — це, навпаки, повертає право на додаткові виплати, тож про це теж варто повідомити.

— це, навпаки, повертає право на додаткові виплати, тож про це теж варто повідомити. Пенсії за вислугу років — якщо отримувач повертається на роботу за своєю спеціальністю, нарахування пенсії повністю припиняється до повторного звільнення.

— якщо отримувач повертається на роботу за своєю спеціальністю, нарахування пенсії повністю припиняється до повторного звільнення. Зміна місця проживання — переїзд в інший регіон може позбавити права на місцеві чи спеціальні надбавки.

— переїзд в інший регіон може позбавити права на місцеві чи спеціальні надбавки. Зміна статусу — набуття чи втрата пільгового статусу, зокрема УБД.

— набуття чи втрата пільгового статусу, зокрема УБД. Зміна форми навчання дитини — якщо дитина, на яку виплачують надбавку за втратою годувальника, припиняє очне навчання, доплату скасовують.

— якщо дитина, на яку виплачують надбавку за втратою годувальника, припиняє очне навчання, доплату скасовують. Помилки роботодавця — якщо підприємство подало недостовірні дані про стаж чи зарплату, виплати теж перерахують.

Скільки можуть утримати

Якщо пенсіонер не оновив дані вчасно, утворюється переплата. ПФУ запропонує повернути "зайві" кошти добровільно. У разі відмови їх стягнуть у судовому порядку — до 20% від щомісячної пенсії до повного погашення боргу.

Як подати нові відомості

Щоб уникнути судових розглядів і блокування рахунків, оновити інформацію можна двома способами: особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, або дистанційно — через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

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