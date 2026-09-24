Через постійні атаки ворога автоматизована система оплати проїзду в громадському транспорті Чернівців працює зі збоями, а валідатори перейшли в офлайн-режим. У міськраді пояснили пасажирам, як тепер відбувається оплата.

Оплата проїзду у Чернівцях тимчасово працює зі збоями — через постійні ворожі атаки автоматизована система оплати проїзду в громадському транспорті дала збій, і валідатори перейшли в офлайн-режим. Пасажирів про ситуацію попередили в Чернівецькій міській раді.

У повідомленні міськради зазначено, що проблеми виникли саме через атаки ворога, які вплинули на роботу автоматизованої системи оплати. Валідатори, до яких пасажири прикладають банківську або транспортну картку, наразі працюють без постійного зв'язку з платіжною системою.

Що це означає на практиці: пристрій у салоні приймає оплату, однак дані про транзакцію зберігаються локально й передаються до системи пізніше, щойно з'явиться з'єднання. Тобто кошти з картки можуть списуватися не одразу, а із затримкою — на кілька хвилин або довше.

Як оплачувати проїзд, поки валідатори в офлайн-режимі

Попри збій, пасажирам радять і надалі прикладати картку до валідатора під час входу — оплата фіксується навіть без інтернету. Якщо ж термінал не реагує на картку або списання не проходить, варто мати при собі готівку та за потреби оплатити проїзд безпосередньо водієві.

У міськраді просять поставитися до ситуації з розумінням. Пільгові категорії пасажирів продовжують користуватися транспортом за наявності відповідного посвідчення. Коли система повністю відновить роботу в онлайн-режимі, усі офлайн-платежі буде опрацьовано автоматично.

Про відновлення стабільної роботи валідаторів та автоматизованої системи оплати в місті повідомлять додатково. Актуальну інформацію про роботу громадського транспорту Чернівців публікує офіційний канал Чернівецької міської ради.

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