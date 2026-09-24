Из-за постоянных вражеских атак автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте Черновцов работает со сбоями, а валидаторы перешли в офлайн-режим. В мэрии объяснили пассажирам, как теперь проходит оплата.

Оплата проезда в Черновцах временно работает со сбоями — из-за постоянных вражеских атак автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте дала сбой, и валидаторы перешли в офлайн-режим. Пассажиров о ситуации предупредили в Черновицком городском совете.

В сообщении мэрии указано, что проблемы возникли именно из-за атак врага, которые повлияли на работу автоматизированной системы оплаты. Валидаторы, к которым пассажиры прикладывают банковскую или транспортную карту, сейчас работают без постоянной связи с платежной системой.

Что это значит на практике: устройство в салоне принимает оплату, однако данные о транзакции сохраняются локально и передаются в систему позже, как только появится соединение. То есть средства с карты могут списываться не сразу, а с задержкой — на несколько минут или дольше.

Как оплачивать проезд, пока валидаторы в офлайн-режиме

Несмотря на сбой, пассажирам советуют и дальше прикладывать карту к валидатору при входе — оплата фиксируется даже без интернета. Если же терминал не реагирует на карту или списание не проходит, стоит иметь при себе наличные и при необходимости оплатить проезд непосредственно водителю.

В мэрии просят отнестись к ситуации с пониманием. Льготные категории пассажиров продолжают пользоваться транспортом при наличии соответствующего удостоверения. Когда система полностью восстановит работу в онлайн-режиме, все офлайн-платежи будут обработаны автоматически.

О восстановлении стабильной работы валидаторов и автоматизированной системы оплаты в городе сообщат дополнительно. Актуальную информацию о работе общественного транспорта Черновцов публикует официальный канал Черновицкого городского совета.

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