Правительство готовит пакет социальных изменений, которые должны заработать с 2027 года. В бюджетной политике на следующий период заложен пересмотр прожиточного минимума, индексация пенсий и дополнительные надбавки для нескольких категорий граждан.

Выплаты для украинцев за границей отдельные государства постепенно пересматривают, а тем временем в самой Украине правительство формирует пакет социальных изменений, которые должны заработать с 2027 года и повлиять на размер государственных выплат для разных категорий граждан.

По предварительным параметрам бюджетного планирования в следующем периоде предусматривается повышение ключевых социальных стандартов, а также обновление формул, по которым рассчитываются пособия и пенсии. Об этом говорится в материале издания «Перший бізнесовий».

Прожиточный минимум привяжут к реальным расходам

Одним из центральных элементов реформы станет пересмотр прожиточного минимума. Его планируют привязать к реальным потребительским расходам, что автоматически должно увеличить размер помощи для семей с детьми, внутренне перемещенных лиц и малообеспеченных домохозяйств.

Параллельно правительство рассматривает возможность расширения программ адресной поддержки для граждан, потерявших работу или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. То есть круг получателей государственной помощи может стать шире, чем сейчас.

Как вырастут пенсии с 2027 года

Пенсионные выплаты с 2027 года также могут вырасти. Индексация должна охватить все категории пенсионеров, а для отдельных групп — людей с инвалидностью, военных пенсионеров и граждан с длительным стажем — предусматриваются дополнительные надбавки.

Отдельно прорабатывается механизм стимулирования отсрочки выхода на пенсию: тот, кто отложит оформление выплат, сможет увеличить их благодаря повышающему коэффициенту. Такие изменения должны побудить работать дольше тех, у кого есть такая возможность.

От чего будет зависеть повышение выплат

Реализация новой модели социальной поддержки будет зависеть от макрофинансовой ситуации, объемов международной помощи и темпов восстановления экономики. В правительстве ожидают, что в 2027 году финансовая система будет достаточно стабильной, чтобы обеспечить повышение выплат без дополнительного давления на бюджет.

Конкретные суммы пока остаются на уровне предварительных параметров бюджетного планирования: окончательные цифры заложат при формировании государственного бюджета на 2027 год. Ориентироваться сегодня лучше на то, какие категории граждан подпадут под повышение, а не на уже обнародованные размеры выплат.

Ранее Politeka сообщала, 19 400 гривен на отопление в Запорожье: новые адреса для оформления выплаты.

Также Politeka сообщала, пенсионные выплаты в Украине: в ПФУ предупредили, кто может потерять деньги, если не обновит данные.

Как сообщала Politeka, новые выплаты и две недели отдыха: что изменится для семей с детьми с инвалидностью.