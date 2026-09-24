Уряд готує пакет соціальних змін, які мають запрацювати з 2027 року. У бюджетній політиці на наступний період закладено перегляд прожиткового мінімуму, індексацію пенсій та додаткові надбавки для кількох категорій громадян.

Виплати для українців за кордоном окремі держави поступово переглядають, а тим часом у самій Україні уряд формує пакет соціальних змін, які мають запрацювати з 2027 року і вплинути на розмір державних виплат для різних категорій громадян.

За попередніми параметрами бюджетного планування у наступному періоді передбачається підвищення ключових соціальних стандартів, а також оновлення формул, за якими розраховуються допомоги та пенсії. Про це йдеться в матеріалі видання «Перший бізнесовий».

Прожитковий мінімум прив'яжуть до реальних витрат

Одним із центральних елементів реформи стане перегляд прожиткового мінімуму. Його планують прив'язати до реальних споживчих витрат, що автоматично має збільшити розмір допомоги для сімей із дітьми, внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених домогосподарств.

Паралельно уряд розглядає можливість розширення програм адресної підтримки для громадян, які втратили роботу або перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто коло отримувачів державної допомоги може стати ширшим, ніж зараз.

Як зростуть пенсії з 2027 року

Пенсійні виплати з 2027 року також можуть зрости. Індексація має охопити всі категорії пенсіонерів, а для окремих груп — людей з інвалідністю, військових пенсіонерів та громадян із тривалим стажем — передбачаються додаткові надбавки.

Окремо опрацьовується механізм стимулювання відстрочки виходу на пенсію: той, хто відкладе оформлення виплат, зможе збільшити їх завдяки підвищувальному коефіцієнту. Такі зміни мають заохотити працювати довше тих, у кого є така можливість.

Від чого залежатиме підвищення виплат

Реалізація нової моделі соціальної підтримки залежатиме від макрофінансової ситуації, обсягів міжнародної допомоги та темпів відновлення економіки. В уряді очікують, що у 2027 році фінансова система буде достатньо стабільною, щоб забезпечити підвищення виплат без додаткового тиску на бюджет.

Конкретні суми поки що лишаються на рівні попередніх параметрів бюджетного планування: остаточні цифри закладуть під час формування державного бюджету на 2027 рік. Орієнтуватися сьогодні краще на те, які категорії громадян підпадуть під підвищення, а не на вже оприлюднені розміри виплат.

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