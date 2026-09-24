В Україні з 1 січня 2026 року змінилися правила державної підтримки родин із дітьми. Допомога при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень, а для догляду за малюком до року запровадили окрему щомісячну виплату.

Виплати для українських родин із дітьми з 1 січня 2026 року помітно змінилися: допомогу при народженні дитини збільшили до 50 тисяч гривень, а для догляду за малюком до року запровадили окрему щомісячну виплату. Як пояснили у Пенсійному фонді України, тепер державна підтримка родин розділена на кілька етапів — від вагітності й пологів до виходу одного з батьків на роботу.

Про зміни розповідає "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України. Нижче — повний перелік сум і умов, за якими родини можуть отримати гроші.

Декретні для працюючих жінок

Для офіційно працевлаштованих жінок допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 100% середньої заробітної плати. На розмір цієї виплати страховий стаж не впливає. Єдиної "суми декретних" для працюючих немає — вона залежить від доходу, з якого сплачували страхові внески.

Гроші виплачують за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Зазвичай це 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після. Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологова частина відпустки становить 70 днів. Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 180 календарних днів.

Скільки отримає незастрахована жінка

Для незастрахованих жінок із 1 січня 2026 року діє інша схема. У такому разі допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 7 000 гривень на місяць, і її виплачують за весь період декретної відпустки, який зазвичай триває 126 календарних днів.

Оформити таку виплату можна через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП або портал "Дія".

50 тисяч після народження дитини

Після народження дитини родина може отримати окрему одноразову допомогу: з 1 січня 2026 року її розмір становить 50 000 гривень однією сумою. Право на неї має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Це суттєва зміна порівняно з попередніми правилами, коли виплату при народженні перераховували частинами протягом кількох років.

Заяву подають до Пенсійного фонду або через комплексну послугу "єМалятко" у застосунку "Дія".

Щомісячна допомога на догляд до року

У 2026 році з'явилася окрема виплата — допомога з догляду за дитиною до досягнення нею одного року. Її розмір становить 7 000 гривень щомісяця, а для родин, які виховують дитину з інвалідністю, — 10 500 гривень на місяць. Вона не замінює допомогу при народженні: спершу родина отримує 50 тисяч гривень одноразово, а потім може оформити й щомісячну виплату до року.

"єЯсла" та "Набір для малюка"

Програму "єЯсла" запровадили для батьків, які після того, як дитині виповнився рік, виходять на роботу на повний робочий день. Стандартний розмір виплати — 8 000 гривень на місяць, а якщо родина виховує дитину з інвалідністю — 12 000 гривень. Гроші можна отримувати до досягнення дитиною трирічного віку.

Окремо родина може отримати "Набір для малюка". Його вартість у 2026 році становить 8 451 гривню. Батьки можуть забрати набір речей для дитини або обрати грошову компенсацію замість нього. Оформити його можна вже з 36-го тижня вагітності.

Що важливо знати перед оформленням

Усі ці виплати мають різні умови призначення, тому сам факт народження дитини не означає автоматичного отримання всіх видів допомоги. Для частини з них потрібно відповідати встановленим критеріям і подати заяву. Також кожен із батьків має право взяти оплачувану відпустку з догляду за дитиною — по 2 місяці для кожного, відповідно до європейських стандартів. Така відпустка не замінює чинну трирічну декретну відпустку, а робоче місце на цей період за кожним із батьків зберігається.

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