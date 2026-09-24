Украинец обновил данные в "Резерв+" и указал, что живёт в польской Познани, но ТЦК объявил его в розыск за неявку по повестке. Суд объяснил, почему признал действия военкомата законными.

Розыск ТЦК в "Резерв+" суд может признать законным даже тогда, когда мужчина обновил данные и честно указал заграничный адрес. О таком решении сообщила ТСН со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».

В июне 2024 года гражданин обновил военно-учётные данные через "Резерв+" и указал, что фактически проживает за пределами Украины — в городе Познань (Польша). Однако ТЦК и СП направил повестку на его зарегистрированный адрес в Украине с требованием явиться в военкомат утром 27 марта 2025 года.

"Укрпочта" вернула письмо с отметкой об отсутствии адресата. Позже мужчина увидел в приложении статус «в розыске»: выяснилось, что ТЦК обратился в Национальную полицию с просьбой о его административном задержании и доставке из-за нарушения правил воинского учёта.

Военнообязанный не согласился с такими действиями и подал иск. Его защита настаивала: мужчина физически не мог получить повестку в Украине, ведь честно указал польский адрес. Адвокат считал, что направление письма на украинский адрес регистрации не может считаться надлежащим уведомлением, поэтому у ТЦК не было законных оснований объявлять мужчину в розыск и обращаться в полицию.

Что решил суд

Суд встал на сторону военкомата и отклонил жалобу. Главным аргументом стало то, что мужчина не подтвердил документами, что действительно живёт в Познани. Более того — по базе пограничников «Аркан» он вообще официально не выезжал из Украины.

Как пояснил суд, согласно постановлению Кабмина № 560, если лицо не сообщило ТЦК достоверную информацию о другом месте жительства, то отметка почты об отсутствии адресата по месту регистрации считается надлежащим подтверждением оповещения. Поскольку мужчина не явился по вызову, это — прямое нарушение правил учёта.

Отдельно суд разъяснил вопрос статуса «в розыске» в реестре. Истец указывал, что в отношении него не составляли протокол или постановление об административном правонарушении по статьям 210 или 210-1 КУоАП. Однако суд подчеркнул: действующее законодательство не запрещает вносить в реестр «Оберіг» сведения о нарушении правил воинского учёта даже без официального постановления о штрафе.

Судьи признали, что понятия «привлечение к ответственности» и «сведения о нарушении правил учёта» не являются тождественными. В итоге суд констатировал: ТЦК и СП действовал исключительно в пределах своих полномочий, а информация о розыске военнообязанного остаётся законной.

Что это значит для тех, кто живёт за границей

Из решения следует практический вывод: одного факта обновления адреса в "Резерв+" недостаточно. Если вы указали проживание за границей, стоит позаботиться, чтобы ТЦК получил достоверное подтверждение: консульский учёт, документ о регистрации за рубежом или другие доказательства фактического пребывания в другой стране. Иначе повестка на старый украинский адрес может быть признана надлежащим оповещением, а затем в приложении может появиться статус «в розыске».

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