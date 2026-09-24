У жовтні 2026 року прожитковий мінімум і мінімальна зарплата в Україні не зміняться — соціальні стандарти лишаються на рівні, затвердженому держбюджетом на 2026 рік. Натомість з 1 січня 2027 року показники можуть зрости.

Виплати для українців за кордоном і всередині країни значною мірою прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому щороку напередодні нового бюджетного періоду українці цікавляться, чи перегляне уряд соціальні стандарти. У жовтні 2026 року змін не буде: прожитковий мінімум залишиться на рівні, затвердженому законом "Про державний бюджет на 2026 рік".

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на закон "Про державний бюджет на 2026 рік", соціальні стандарти затверджуються одразу на весь наступний рік і зазвичай протягом нього не змінюються. У жовтні прожитковий мінімум для різних демографічних груп населення залишиться без змін.

Який прожитковий мінімум діє у жовтні

Станом на жовтень 2026 року діють такі показники:

загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Саме до цих сум прив'язані десятки виплат і платежів. Йдеться про мінімальну пенсію для непрацездатних, аліменти на дітей відповідного віку, грошову допомогу малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям. Окрім того, від прожиткового мінімуму залежить розмір єдиного податку для ФОП першої групи спрощеної системи та державна підтримка родин з дітьми.

Що пропонують на 2027 рік

Зміни можливі вже з 1 січня 2027 року. У законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" закладено нові, вищі соціальні стандарти. Якщо документ ухвалять у такому вигляді, показники становитимуть:

загальний прожитковий мінімум — 3 559 грн;

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для непрацездатних осіб — 2 878 грн.

Окремо проєкт визначає прожитковий мінімум для працездатних осіб у частині посадового окладу прокурора окружної прокуратури, працівників інших держорганів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також співробітників податкових і митних органів — 2 331 грн. Для осіб, які втратили працездатність, у частині доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення передбачено 1 600 грн.

Водночас частина народних депутатів вважає, що реальний прожитковий мінімум значно вищий. Навіть 3 559 грн на місяць не вистачить на оплату комуналки, харчування, ліків, проїзду, одягу та інших базових потреб. Наразі прожитковий мінімум фактично виконує роль розрахункового показника, до якого прив'язані сотні виплат і платежів.

Що це означає для виплат

Якщо прожитковий мінімум зросте з 2027 року, разом із ним автоматично збільшаться виплати, прив'язані до цього показника: мінімальна пенсія, аліменти, допомога малозабезпеченим і родинам з дітьми. Також зросте єдиний податок для ФОП першої групи. Окрім того, у проєкті бюджету передбачено підвищення мінімальної зарплати майже на 1 000 грн — через це роботодавці платитимуть більше податків із зарплат працівників.

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