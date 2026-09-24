Соціальна допомога в Київській області для осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю тепер призначає Пенсійний фонд України. Розповідаємо, які документи потрібні та який розмір виплат передбачено для кожної категорії.

Соціальна допомога в Київській області для родин із дітьми продовжує розширюватися. З 1 липня 2025 року функції з призначення та виплати більшості державних допомог, зокрема й на дітей з інвалідністю, передали Пенсійному фонду України (ПФУ).

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, ідеться про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Порядок її призначення визначено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2021 року №79.

Хто має право на виплати

Допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або такими, що потребують додаткового захисту. Право на неї мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Розмір допомоги

Розмір виплат прив'язаний до прожиткового мінімуму. Особам з інвалідністю з дитинства I групи нараховують 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи — 80%, III групи — 60%. На дітей з інвалідністю віком до 18 років призначають 70% прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку.

Які документи потрібні

Для оформлення подають заяву встановленої форми, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про народження дитини (для дітей до 18 років) та довідку з місця навчання про те, чи перебуває дитина на повному державному утриманні.

Якщо за допомогою звертається опікун або піклувальник, додатково знадобляться рішення про встановлення опіки чи піклування, рішення суду про визнання особи недієздатною та документ, що підтверджує повноваження представника закладу.

Куди звертатися

Мешканці Київської області можуть подати документи до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористатися електронними сервісами ПФУ. Після передачі функцій саме ПФУ відповідає за призначення та щомісячну виплату допомоги.

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