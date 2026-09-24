Социальная помощь в Киевской области для лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью теперь назначает Пенсионный фонд Украины. Рассказываем, какие документы нужны и какой размер выплат предусмотрен для каждой категории.

Социальная помощь в Киевской области для семей с детьми продолжает расширяться. С 1 июля 2025 года функции по назначению и выплате большинства государственных пособий, в том числе на детей с инвалидностью, переданы Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, речь идет о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Порядок ее назначения определен постановлением Кабинета Министров Украины от 3 июля 2021 года №79.

Кто имеет право на выплаты

Помощь предоставляется гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, а также лицам, признанным в Украине беженцами или нуждающимся в дополнительной защите. Право на нее имеют лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Размер помощи

Размер выплат привязан к прожиточному минимуму. Лицам с инвалидностью с детства I группы начисляют 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, II группы — 80%, III группы — 60%. На детей с инвалидностью до 18 лет назначают 70% прожиточного минимума, установленного для детей соответствующего возраста.

Какие документы нужны

Для оформления подают заявление установленной формы, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении ребенка (для детей до 18 лет) и справку с места учебы о том, находится ли ребенок на полном государственном содержании.

Если за помощью обращается опекун или попечитель, дополнительно понадобятся решение об установлении опеки или попечительства, решение суда о признании лица недееспособным и документ, подтверждающий полномочия представителя учреждения.

Куда обращаться

Жители Киевской области могут подать документы в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронными сервисами ПФУ. После передачи функций именно ПФУ отвечает за назначение и ежемесячную выплату помощи.

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