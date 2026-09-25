Минобороны запустило онлайн-отсрочку для педагогов в «Резерв+», но автоматическая проверка дает сбои. Юристы назвали главные причины, по которым учителю могут отказать в отсрочке.

Мобилизация с 1 октября: что изменится для военных с отсрочками — немало педагогов уже столкнулись с отказами в оформлении отсрочки. Министерство обороны полноценно запустило онлайн-отсрочку для учителей в приложении «Резерв+», и теперь педагогам не обязательно стоять в очередях ТЦК или ЦНАП. Однако юристы советуют не нажимать кнопку наугад — автоматическая проверка имеет несколько подводных камней, из-за которых человеку могут отказать.

Как сообщает издание «Час Дій» со ссылкой на юристов, право на онлайн-отсрочку имеют учителя, воспитатели и ассистенты. Но система сгенерирует статус автоматически только тогда, когда человек соответствует двум жестким критериям. О них — далее.

Кому система может отказать сразу

Первое условие — работа в школе должна быть исключительно основным местом трудоустройства. Для совместителей эта опция законом вообще не предусмотрена, поэтому запрос через «Резерв+» закончится отказом. Второе условие — педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки. Если ставка ниже, система отклонит заявку автоматически.

Именно эти два порога чаще всего становятся причиной отказов. Учитель, который работает на неполную ставку или оформлен как совместитель, по онлайн-каналу отсрочку не получит — придется обращаться офлайн через ЦНАП с бумажным пакетом документов.

Главная техническая причина отказов

Однако даже те, кто соответствует обоим критериям, нередко видят отказ. Главная причина — расхождение информации в государственных реестрах. «Резерв+» автоматически сверяет данные между базой Пенсионного фонда и системой образовательного менеджмента АИКОМ. Чаще всего проблемы возникают у недавно принятых работников, когда базы еще не успели синхронизироваться, или из-за банальных ошибок кадровиков в записях.

Совет юристов прост: прежде чем делать запрос в приложении, стоит подойти к директору или в отдел кадров и убедиться, что данные в АИКОМ внесены без ошибок и полностью совпадают с данными ПФУ. Если же система упорно выдает ошибку — всегда можно подать бумажные документы через ЦНАП.

Почему нельзя дублировать бумажную отсрочку

Отдельное строгое предостережение касается педагогов, которые уже оформили отсрочку офлайн (обычно ее дают до 31 августа). Дублировать запрос через «Резерв+» категорически не рекомендуется. На практике это часто приводит к техническому сбою: система выдает отказ, возникает юридическая коллизия, и в результате человек неожиданно получает повестку на ВВК — хотя направлять туда лиц с действующей отсрочкой запрещено.

Адвокаты напоминают: сама по себе профессия учителя не является «оберегом» от патрулей на улице. Учитывая регулярные системные сбои, педагогам стоит всегда носить с собой распечатанную справку с места работы, паспорт и военно-учетный документ.

Что делать, если отказали

Если «Резерв+» выдал отказ, не стоит паниковать. Вы имеете право подать бумажные документы через ЦНАП лично. Перед этим проверьте в отделе кадров правильность данных в АИКОМ и их совпадение с ПФУ. Лучшая защита на случай проверки — всегда иметь при себе справку с места работы, паспорт и военно-учетный документ.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если отсрочка в «Резерв+» не продлилась автоматически.

Также Politeka сообщала, как статус резервиста в «Резерв+» блокирует бронирование и как исправить запись без визита в ТЦК.